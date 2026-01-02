Co można odliczyć od podatku w PIT za 2025 rok?

Osoby rozliczające PIT za 2025 r. będą mogły skorzystać z różnych ulg podatkowych, dzięki którym zapłacą mniejszą daninę do urzędu skarbowego lub uzyskają większy zwrot. Wśród ulg wymienić można między innymi:

odliczenie darowizn,

odliczenie wydatków na IKZE,

preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica,

preferencyjne rozliczenie z małżonkiem,

ulgę dla rodzin 4+,

ulgę na dziecko,

ulgę na internet,

ulgę rehabilitacyjną,

ulgę termomodernizacyjną.

Wielu podatników zapomina możliwości odliczenia wydatków poniesionych na internet. Nie każdy też może to zrobić.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na internet?

Prawo wskazuje, kto może skorzystać z ulgi na internet i odliczyć wydatki w PIT za 2025 r. Zgodnie z przepisami, skorzystają z niej tylko ci, którzy spełniają równocześnie 2 warunki:

ponoszą wydatki związane z korzystaniem z internetu,

osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej lub przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne Ulga na internet pozwala odliczyć w zeznaniu podatkowym koszty poniesione na dostęp do sieci internet w danym roku podatkowym, bez względu na sposób połączenia czy używane urządzenie – może to być Internet stacjonarny, bezprzewodowy czy mobilny.

Ulga obejmuje wyłącznie wydatki związane z korzystaniem z internetu. W praktyce oznacza to, że nie można odliczyć w PIT za 2025 rok kosztów związanych z:

zakupem sprzętu oraz elementów sieci,

instalacją, rozbudową lub modernizacją połączenia internetowego,

bieżącym serwisem i utrzymaniem sieci,

opłatą aktywacyjną, która dotyczy wyłącznie możliwości korzystania z Internetu, a nie samego użytkowania.

Ulga na Internet może być odliczona tylko w dwóch kolejnych latach podatkowych. Można zatem skorzystać z niej, jeśli:

nie odliczano jej w latach poprzednich (2006–2024), lub

po raz pierwszy uwzględniono ją w zeznaniu podatkowym za 2024 rok.

Przykład Pan Marcin skorzystał z ulgi w zeznaniu za 2019 rok. W 2020 roku nie poniósł wydatków związanych z internetem, a co za tym idzie - nie odliczył ulgi, dlatego nie może skorzystać z niej w zeznaniu za 2025 rok – prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno następujących latach.

Ile można odliczyć od podatku?

Odliczeniu podlega rzeczywiście poniesiony wydatek, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten obowiązuje dla pojedynczego podatnika. Oznacza to, że każdy z małżonków może skorzystać z własnego, osobnego limitu, o ile ponieśli takie koszty.

Skorzystają tylko ci, którzy mają właściwe dokumenty

Nie każdy będzie mógł odliczyć wydatki na internet w PIT za 2025 rok. Ulga przysługuje wyłącznie wtedy, gdy podatnik posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku, który zawiera m.in.:

dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),

dane identyfikujące sprzedawcę usługi,

rodzaj świadczonej usługi,

kwotę zapłaty.

Do takich dokumentów należą faktury oraz rachunki. Mogą to być także inne dowody, pod warunkiem, że zawierają wszystkie wymienione informacje.