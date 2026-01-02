Co można odliczyć od podatku w PIT za 2025 rok?
Osoby rozliczające PIT za 2025 r. będą mogły skorzystać z różnych ulg podatkowych, dzięki którym zapłacą mniejszą daninę do urzędu skarbowego lub uzyskają większy zwrot. Wśród ulg wymienić można między innymi:
- odliczenie darowizn,
- odliczenie wydatków na IKZE,
- preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica,
- preferencyjne rozliczenie z małżonkiem,
- ulgę dla rodzin 4+,
- ulgę na dziecko,
- ulgę na internet,
- ulgę rehabilitacyjną,
- ulgę termomodernizacyjną.
Wielu podatników zapomina możliwości odliczenia wydatków poniesionych na internet. Nie każdy też może to zrobić.
Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na internet?
Prawo wskazuje, kto może skorzystać z ulgi na internet i odliczyć wydatki w PIT za 2025 r. Zgodnie z przepisami, skorzystają z niej tylko ci, którzy spełniają równocześnie 2 warunki:
- ponoszą wydatki związane z korzystaniem z internetu,
- osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej lub przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Ważne
Ulga na internet pozwala odliczyć w zeznaniu podatkowym koszty poniesione na dostęp do sieci internet w danym roku podatkowym, bez względu na sposób połączenia czy używane urządzenie – może to być Internet stacjonarny, bezprzewodowy czy mobilny.
Ulga obejmuje wyłącznie wydatki związane z korzystaniem z internetu. W praktyce oznacza to, że nie można odliczyć w PIT za 2025 rok kosztów związanych z:
- zakupem sprzętu oraz elementów sieci,
- instalacją, rozbudową lub modernizacją połączenia internetowego,
- bieżącym serwisem i utrzymaniem sieci,
- opłatą aktywacyjną, która dotyczy wyłącznie możliwości korzystania z Internetu, a nie samego użytkowania.
Ulga na Internet może być odliczona tylko w dwóch kolejnych latach podatkowych. Można zatem skorzystać z niej, jeśli:
- nie odliczano jej w latach poprzednich (2006–2024), lub
- po raz pierwszy uwzględniono ją w zeznaniu podatkowym za 2024 rok.
Przykład
Pan Marcin skorzystał z ulgi w zeznaniu za 2019 rok. W 2020 roku nie poniósł wydatków związanych z internetem, a co za tym idzie - nie odliczył ulgi, dlatego nie może skorzystać z niej w zeznaniu za 2025 rok – prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno następujących latach.
Ile można odliczyć od podatku?
Odliczeniu podlega rzeczywiście poniesiony wydatek, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten obowiązuje dla pojedynczego podatnika. Oznacza to, że każdy z małżonków może skorzystać z własnego, osobnego limitu, o ile ponieśli takie koszty.
Skorzystają tylko ci, którzy mają właściwe dokumenty
Nie każdy będzie mógł odliczyć wydatki na internet w PIT za 2025 rok. Ulga przysługuje wyłącznie wtedy, gdy podatnik posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku, który zawiera m.in.:
- dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
- dane identyfikujące sprzedawcę usługi,
- rodzaj świadczonej usługi,
- kwotę zapłaty.
Do takich dokumentów należą faktury oraz rachunki. Mogą to być także inne dowody, pod warunkiem, że zawierają wszystkie wymienione informacje.
