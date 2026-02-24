Odpowiedź: Tak. Zarzut RIO jest zasadny. Uchwała rady gminy przewidująca dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych musi zawierać ściśle określone w przepisach elementy. Jeśli w uchwale brakuje któregokolwiek z nich, rada nie wypełnia upoważnienia ustawowego.To narusza prawo. W takiej sytuacji trzeba poprawić uchwałę.

Zgodnie z art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: u.r.o.d.), stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD na terenie gminy może otrzymać dotację celową z budżetu gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 u.r.o.d. (chodzi o zadanie z zakresu tworzenia warunków dla rozwoju ROD) i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ogrodów przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do nich.

Zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) rada gminy w uchwale musi określić:

tryb udzielania dotacji,

sposób rozliczania dotacji,

sposób kontroli realizacji zadania.

Stanowisko RIO: czy uchwala musi zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie

W orzecznictwie izb obrachunkowych podkreśla się, że jeśli rada nie ureguluje jednego z wymaganych elementów, to naruszy prawo. To może prowadzić do stwierdzenia nieważności uchwały w tej części lub w całości. Przykładowo, Kolegium RIO w Krakowie w uchwale z 5 listopada 2025 r. (nr KI.411.170.2025) uznało, że rada miejska naruszyła art. 221 ust. 4 u.f.p., ponieważ nie określiła sposobu kontroli realizacji zadania. Izba wskazała, że rada nie wypełniła obowiązków ustawowych. Takie zaniechanie uznano za istotne naruszenie prawa.

Zatem jeśli uchwała rady gminy dotycząca dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych nie określa sposobu kontroli realizacji zadania, regionalna izba obrachunkowa ma podstawy, aby ją zakwestionować. W takiej sytuacji rada powinna zmienić uchwałę i uzupełnić ją o przepisy dotyczące kontroli.

