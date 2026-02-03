PIT 2025 dla emerytów i rencistów – zasady rozliczeń w 2026 r.

Do końca lutego 2026 r. organy rentowe, takie jak ZUS czy KRUS, sporządzają roczne zestawienia podatkowe dla emerytów i rencistów. Dokumenty te mogą mieć postać:

PIT-40A – roczne obliczenie podatku dokonane przez organ rentowy,

PIT-11A – informacja o uzyskanych dochodach podlegających opodatkowaniu.

W zależności od rodzaju otrzymanego dokumentu, obowiązek złożenia samodzielnego zeznania podatkowego może się różnić.

PIT-40A od ZUS – terminy dostarczenia w 2026 roku

Po zakończeniu każdego roku podatkowego zakłady ubezpieczeń społecznych przygotowują deklaracje PIT-40A, które następnie trafiają zarówno do odpowiednich urzędów skarbowych, jak i do emerytów oraz rencistów. W przypadku PIT za 2025 rok, dokumenty te powinny zostać doręczone świadczeniobiorcom najpóźniej do końca lutego 2026 r.

Gdy ostatni dzień lutego wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, termin doręczenia deklaracji automatycznie przesuwa się na pierwszy kolejny dzień roboczy.

W sytuacji, gdy deklaracja nie dotrze do podatnika do 2 marca 2026 r. lub zostanie uznana za błędnie sporządzoną, konieczne jest niezwłoczne skontaktowanie się z właściwym oddziałem ZUS, który odpowiadał za wypłatę świadczenia w poprzednim roku, w celu wyjaśnienia sprawy i otrzymania poprawnego dokumentu.

PIT-40A – kiedy nie jest konieczne składanie zeznania

W przypadku gdy podatnik za rok 2025 dysponuje wyłącznie deklaracją PIT-40A, nie korzysta z ulg podatkowych i nie uzyskał innych dochodów wpływających na wysokość podatku wykazanego w dokumencie, nie ma obowiązku składania dodatkowego zeznania podatkowego. Oznacza to, że samodzielne wypełnianie formularza PIT-37 nie jest wymagane.

Rozliczenie samodzielne staje się konieczne wyłącznie w sytuacjach, gdy podatnik:

planuje wspólne rozliczenie z małżonkiem,

rozlicza się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

chce uwzględnić w deklaracji dodatkowe ulgi lub odliczenia, np. ulga rehabilitacyjna.

W takich przypadkach PIT-40A stanowi podstawę do sporządzenia PIT-37, który następnie należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym.

PIT-11A – obowiązek rozliczenia w urzędzie skarbowym

Organy rentowe przygotowują również deklaracje PIT-11A. W przypadku gdy PIT-11A zawiera dane o dochodach podlegających opodatkowaniu, podatnik zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Jeżeli dodatkowo istnieją inne dochody wykazane w PIT-ach od płatników (np. PIT-11 od pracodawcy), wszystkie przychody należy uwzględnić w zeznaniu.

W przypadku, gdy dochody z PIT-11A i ewentualnych innych źródeł stanowią jedyne przychody podatnika, właściwym formularzem do rozliczenia jest PIT-37.

Sposoby składania zeznania podatkowego PIT-37

Najwygodniejszą metodą złożenia zeznania podatkowego PIT-37 jest skorzystanie z platformy Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym. System automatycznie generuje wstępnie wypełnione zeznanie, uwzględniające dane przekazane przez płatników, w tym informacje zawarte w PIT-11A.

Alternatywnie, deklarację można przesłać elektronicznie poprzez system e-Deklaracje, co umożliwia szybkie i bezpieczne złożenie PIT bez wizyty w urzędzie. Istnieje również możliwość tradycyjnego rozliczenia – wypełnienia formularza papierowego i dostarczenia go osobiście lub wysłania pocztą do właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku braku samodzielnego działania podatnika do 30 kwietnia, system Twój e-PIT traktuje przygotowane zeznanie jako zaakceptowane automatycznie. Oznacza to, że jeśli zeznanie nie zostanie zmienione ani wysłane w innym trybie do tego terminu, zostanie uznane za prawidłowo złożone.

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w rozliczeniu PIT 2025

Podatnicy mają możliwość przekazania 1,5% swojego podatku należnego Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP). W przypadku osób, które otrzymają PIT-40A i nie mają obowiązku składania odrębnego zeznania podatkowego, również istnieje opcja wsparcia wybranej organizacji.

Sytuacja 1 – wsparcie tej samej OPP co w poprzednim roku:

Jeżeli podatnik chce, aby 1,5% podatku trafiło na konto tej samej organizacji, którą wskazano w rozliczeniu PIT w roku ubiegłym i która nadal figuruje w Wykazie OPP, nie jest wymagane podejmowanie żadnych dodatkowych działań – urząd skarbowy przekaże środki automatycznie.

Sytuacja 2 – wsparcie innej OPP:

Jeśli natomiast 1,5% podatku ma zostać przekazane innej organizacji niż w roku poprzednim, należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 lub oświadczenie PIT-OP. Najprościej można to zrobić poprzez usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. W formularzu należy podać:

numer KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego,

kwotę do przekazania, która nie może przekroczyć 1,5% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego.

W przypadku korzystania z usługi Twój e-PIT kwota odpowiadająca 1,5% podatku zostaje uzupełniona automatycznie. System automatycznie wstawi również numer KRS i cel szczegółowy organizacji, którą podatnik wsparł w ubiegłym roku (o ile nadal jest uprawniona do otrzymywania 1,5% podatku), z możliwością zmiany tych danych przed wysłaniem zeznania lub oświadczenia.