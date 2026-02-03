Zwrot podatku dla rodzin wielodzietnych – szybciej dzięki Karcie Dużej Rodziny

Rodziny wielodzietne mogą liczyć na zwrot podatku głównie dzięki uldze prorodzinnej. Jeżeli podatnik korzysta z niej przez cały rok, wysokość odliczenia od podatku wynosi: po 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko (czyli 92,67 zł miesięcznie), 2 000,04 zł na trzecie dziecko (166,67 zł miesięcznie) oraz po 2 700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (225 zł miesięcznie).

Jak przyspieszyć zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych

Standardowy czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 45 do 90 dni, w zależności od rodzaju złożonej deklaracji PIT. Jednak posiadacze Karty Dużej Rodziny mają prawo do przyspieszonej procedury – zwrot nadpłaty może trafić na ich konto w ciągu 30 dni od złożenia zeznania. Aby skorzystać z tej preferencji, należy poinformować urząd skarbowy o posiadaniu ważnej Karty, wpisując odpowiednią informację w rubryce „informacje uzupełniające” w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli deklaracja zostanie wypełniona poprawnie, urząd skarbowy powinien przelać nadpłatę w ciągu 30 dni od dnia jej wpływu. Czas ten może się wydłużyć w przypadku błędów w deklaracji, takich jak nieprawidłowy numer PESEL lub inne dane identyfikacyjne podatnika.

15 lutego – start sezonu zwrotów PIT i szybkie rozliczenia dla rodzin wielodzietnych

Podatnicy mają obowiązek złożyć zeznania PIT za 2025 rok w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Dokument powinien obejmować dochód lub stratę osiągniętą w tym okresie. Jeśli wszystkie potrzebne dane są już dostępne, deklarację można wysłać wcześniej – wówczas urząd uznaje datę jej złożenia za 15 lutego. Ma to znaczenie przy liczeniu czasu, w którym urząd musi dokonać zwrotu nadpłaty.

Dla rodzin wielodzietnych przewidziano przyspieszoną procedurę. Oznacza to, że jeśli deklaracja zostanie złożona w dniu 15 lutego 2026 r. lub wcześniej, zwrot podatku powinien trafić na konto najpóźniej do 17 marca 2026 r. – znacznie szybciej niż standardowo.

Karta Dużej Rodziny – kto może z niej korzystać i jakie daje uprawnienia

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z wielu przywilejów przewidzianych dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Obejmują one nie tylko system rabatów u partnerów programu, lecz również określone preferencje administracyjne - w tym możliwość otrzymania zwrotu podatku w krótszym terminie niż standardowo.

Prawo do wyrobienia Karty Dużej Rodziny mają rodzice oraz ich współmałżonkowie, którzy obecnie wychowują lub w przeszłości wychowywali łącznie minimum troje potomków pozostających na ich utrzymaniu.

Okres ważności Karty Dużej Rodziny dla rodziców i dzieci

Wspomniane wyżej uprawnienia przysługują przez określony czas, zależnie od tego, kto korzysta z Karty. Dla rodziców dokument ma charakter bezterminowy i zachowuje ważność przez całe życie. Inaczej wygląda to w przypadku dzieci, których prawo do korzystania z programu jest ograniczone wiekowo lub sytuacyjnie.

Młodsi członkowie rodziny mogą posługiwać się Kartą do ukończenia 18 lat. Jeśli po osiągnięciu pełnoletności kontynuują naukę, zachowują uprawnienia aż do zakończenia edukacji, jednak maksymalnie do 25. roku życia. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności okres ważności Karty jest uzależniony od czasu obowiązywania takiego dokumentu.