Pan sędzia J. Matras jako sędzia celebryta od lutego do października 2022 r. w mediach szeroko przedstawiał swoje racje na temat sprawy związanej z moim rzekomym brakiem bezstronności. Pan sędzia wręcz narzucił swoją narrację mediom, przekazał im nawet informacje o przebiegu rozprawy przed Sądem Najwyższym z 27 stycznia 2022 r., zanim zarządzenia sądu trafiły do adresata. Moja odpowiedź na z gruntu poniżające i podłe publicystyczne insynuacje Pana sędziego J. Matrasa określane są tymczasem jako „kolejne” działania ukazujące się tym razem na łamach wysoko notowanego dziennika. To najbardziej boli Pana sędziego, który oczekiwałby potulnego przyjęcia inkwizycyjnego wyroku autorstwa politycznie zaangażowanych sędziów. Pan sędzia J. Matras zasadność swojego rozstrzygnięcia (zamiast w uzasadnieniu orzeczenia) próbuje tłumaczyć w licznych wystąpieniach w mediach.