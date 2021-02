Już po zamknięciu granic (15 marca 2020 r.) w rozmowie z przełożonym zatrudniony pytał, jakie poniesie konsekwencje, jeśli wyjedzie, ale nie podał żadnych konkretów odnośnie planowanej podróży. Kierownik poinformował go o prawdopodobnej kwarantannie, którą musiałby odbyć. W weekend 28–29 marca pracownik wyjechał do Holandii (jako kierowca, na zlecenie innej firmy, wraz z towarem i pięcioma osobami). O wyjeździe nikogo nie poinformował. W poniedziałek 30 marca stawił się do pracy w magazynie i miał kontakt z kilkunastoma pracownikami zakładu. Swoje obowiązki wykonywał również 31 marca, zaś 1 kwietnia telefonicznie poinformował pracodawcę o tym, że przebywa na kwarantannie. Tłumaczył to nieporozumieniem i obiecał, że sam wyjaśni tę sytuację. W trakcie rozmowy telefonicznej pracodawca po raz pierwszy spytał go, czy wyjeżdżał za granicę, ale podwładny tego nie potwierdził. Zatrudniający zyskał jednak takie potwierdzenie z wiarygodnego źródła i jeszcze kilkukrotnie pytał o to pracownika. Ten zaprzeczał, a kwarantannę tłumaczył tym, że „ktoś podał jego dane przy przekraczaniu granicy”. Wobec tego firma zdecydowała się rozwiązać jego umowę bez wypowiedzenia.

Zdaniem sądu pracownik w żadnym razie nie musi informować swojego pracodawcy o tym, w jaki sposób spędza dni wolne od pracy. To, dokąd wyjeżdża na weekend, jest jego sprawą prywatną. Ale każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim osobom pracującym w firmie bezpieczeństwo. Dlatego w dobie pandemii zasadne jest pytanie pracownika, czy w ostatnim czasie nie przebywał on w miejscu, gdzie występują przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Firma wcześniej wystosowała komunikat do wszystkich pracowników z prośbą o podanie informacji na temat ich wyjazdów zagranicznych, a podwładny kilkukrotnie i bezzasadnie okłamał pracodawcę. Tym samym dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (m.in. przestrzegania zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro zakładu pracy). Jest ono tym bardziej rażące, że kłamstwo dotyczyło istotnej okoliczności mającej bezpośredni wpływ na zdrowie i życie wszystkich pracowników oraz uniemożliwiło podjęcie czynności, które by ich zabezpieczały. Zdaniem sądu takie umyślne i celowe działanie (pracownik zignorował jego następstwa) jest podstawą do rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym. Dostatecznie udowodniona została też utrata zaufania do zatrudnionego.

Od tego wyroku pracownik odwołał się do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Jego zdaniem pracodawca naruszył art. 52 konstytucji (wolność poruszania się, w tym swoboda opuszczania terytorium RP). W jego opinii firma nie mogła pytać, czy był za granicą, a on miał prawo skłamać. Jednak SO (IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) oddalił apelację. W ustnych motywach wyroku wskazano, że w istocie sprawa ta dotyczy rozważenia, jakie wartości mają pierwszeństwo w ochronie (prywatność pracownika czy dbałość o życie i zdrowie zatrudnionych w okresie pandemii). Sąd okręgowy przychylił się do stanowiska zawartego w orzeczeniu sądu I instancji. Potwierdził też, że w okolicznościach związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 pracodawca ma prawo wymagać od zatrudnionych, aby przekazywali informacje, które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa innym osobom.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Został on sformułowany bardzo szeroko, jednakże jego realizacja napotyka często na wiele trudności. Pracodawcom odmawia się bowiem nieraz korzystania z narzędzi umożliwiających jego praktyczną realizację. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób pracodawca ma tak naprawdę skutecznie realizować nałożone na niego obowiązki. Opieranie się wyłącznie na wyraźnych uprawnieniach zawartych w przepisach prowadzić może do paraliżu, szczególnie w sytuacjach wyjątkowych. Zapadłe orzeczenie daje w tym przedmiocie pewne wskazówki. Po pierwsze, co tak naprawdę nie było oczywiste, zasadniczo przyznano, że w dążeniu do zapewnienia ochrony pewnych wartości pracodawca posiada uprawnienia do uzyskiwania informacji o pracownikach, których w innych przypadkach nie mógłby wymagać. Posiada więc pewne uprawnienie do ingerowania w chronioną sferę praw i wolności pracowników. Oczywiście zakres tej ingerencji musi być limitowany i ściśle związany z celem. Co jednak istotne, pracodawca nie jest w takiej sytuacji ograniczony choćby zakresem danych wskazanym w art. 221 k.p. Uogólniając, nie musi więc poszukiwać szczegółowych przepisów umożliwiających podjęcie konkretnego działania, gdyż uprawnienie znaleźć można w samych przepisach nakładających na pracodawcę określone obowiązki. Po drugie, co jest nie mniej istotne, zastosowanie się do przyjętych przez pracodawcę rozwiązań jest obowiązkiem pracownika, którego niewykonanie może być zakwalifikowane jako uprawniające do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym.