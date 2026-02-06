Podwyżki zaplanowane w budżecie

Podwyżki to efekt zabezpieczenia w tegorocznym budżecie środków na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników jednostek sądownictwa. Jeśli chodzi o asystentów sędziów, wzrost ten wynosi 3 proc. i ma związek z ustaleniem wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026 na poziomie 103 proc. Resort sprawiedliwości tłumaczy, że taki stan rzeczy skutkuje koniecznością podwyższenia zarówno górnych, jak i dolnych kwot wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów. „Trzeba podkreślić, że w przypadku części asystentów sędziów zwiększenie ich wynagrodzeń o 3%, przy zachowaniu niezmienionej górnej stawki wynagrodzenia, skutkowałoby przekroczeniem górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego.Oznaczałoby to brak możliwości przyznania tym osobom podwyżki wynagrodzeń w wymiarze 3%” – wyjaśniono w uzasadnieniu projektu. Dodano, że „podwyższenie górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego zapewni zatem objęcie wskazanych osób w pełnym zakresie przewidzianym przez ustawę budżetową na 2026 r. 3% wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń”.

Zgodnie z tym, co proponuje resort sprawiedliwości, dolna granica wynagrodzenia zasadniczego asystenta sędziego wzrośnie z 6500 zł do 6700 zł brutto. Natomiast najwyższe wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku ma zwiększyć się z 8000 zł do 8240 zł brutto. Wzrostowi mają ulec także stawki wynagrodzeń starszych asystentów sędziów – z 8000 zł do 8240 zł brutto, jeśli chodzi o dolną stawkę, i z 9000 zł do 9270 zł brutto w przypadku stawki górnej.

Asystenci sędziów dostaną wyrównania

Resort sprawiedliwości chce, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak tłumaczy, pośpiech ten jest spowodowany potrzebą dokonania jak najszybszej wypłaty podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w grupie asystentów sędziów, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2026 r.

Projektodawcy są zdania, że w tym przypadku tak drastyczne skrócenie vacatio legis nie będzie niezgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. „Ważny interes państwa wymaga zapewnienia warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla asystentów sędziów na poziomie zgodnym ze stawkami wynagrodzenia obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2026 r” – podkreślono w uzasadnieniu projektu. Resort zastrzega również, że dyrektorzy sądów powszechnych będą przygotowani na niezwłoczną wypłatę zmienionych wynagrodzeń asystentów sędziów, gdyż już wcześniej mieli zabezpieczone na ten cel środki w swoich budżetach. A skoro tak, kwituje resort, wejście w życie rozporządzenia w dniu następującym po dniu ogłoszenia nie spowoduje trudności organizacyjnych po stronie pracodawców.

Etap legislacyjny

Projekt w uzgodnieniach, konsultacjach publicznych i opiniowaniu