Rok 2026 przynosi istotne zmiany w zakresie egzekucji komorniczej, zwłaszcza w kontekście zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz środków na rachunkach bankowych. Kluczowym czynnikiem wpływającym na te limity jest, jak co roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost tej kwoty automatycznie podnosi również tzw. kwoty wolne od zajęcia.

Najważniejszą zmianą jest spodziewany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ma wynieść 4806 zł brutto od 1 stycznia 2026 roku. Pracownik pobierający wynagrodzenie minimalne otrzyma w 2026 roku 3605,85 zł netto. Ta zmiana jest podstawą dla wszystkich limitów potrąceń i kwot wolnych.

Ile komornik może zabrać z pensji w 2026 roku?

Dla dłużników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pobierających co najmniej minimalne wynagrodzenie, najważniejszą ochroną jest kwota wolna od potrąceń, która w 2026 roku będzie równa minimalnemu wynagrodzeniu netto (po odliczeniu składek i zaliczki na podatek).

Wysokość wynagrodzenia przy zatrudnieniu na cały etat Ile maksymalnie można potrącić do komornika? (długi niealimentacyjne) Ile maksymalnie można potrącić do komornika na alimenty? Do 3605,85 zł (minimalne wynagrodzenie netto 2026 r.) 0,00 zł (obowiązuje pełna kwota wolna) 60% wynagrodzenia, tj. 2163,51 zł Od 3605,86 zł do 7211,70 zł Nadwyżka ponad 3605,85 zł 60% wynagrodzenia, tj. 2163,51 zł Powyżej 7211,70 zł (powyżej dwukrotności minimalnego netto) Do 50% wynagrodzenia netto 60% wynagrodzenia, tj. 2163,51 zł

Długi niealimentacyjne

Komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia, jednak dłużnikowi musi pozostać co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia netto (ok. 3605,85 zł dla pełnego etatu w 2026 r.).

Przykładowo, jeśli zarabiasz minimalną pensję (ok. 3605,85 zł netto), komornik nie może zająć Ci ani złotówki na poczet długów niealimentacyjnych. Potrącenia są możliwe tylko od nadwyżki ponad tę kwotę.

Długi alimentacyjne

W tym przypadku zasady są surowsze – komornik może zająć do 60% wynagrodzenia, a kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje.

W przypadku pracy na część etatu, kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie niższa.

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2026 r. – 75% minimalnego wynagrodzenia brutto niezależnie od formy zatrudnienia

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym jest ustalana niezależnie od formy zatrudnienia i zależy od minimalnego wynagrodzenia brutto.

W 2026 roku, kwota wolna od zajęcia na koncie wyniesie prawdopodobnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Oznacza to, że przy zakładanym minimalnym wynagrodzeniu 4806 zł brutto w 2026 r., kwota wolna wyniesie ok. 3604,50 zł (75% z 4806 zł).

Limit ten obowiązuje łącznie w danym miesiącu, niezależnie od liczby przelewów i wierzycieli. Środki ponad ten limit mogą zostać zajęte.

Ważne To, czy na konto wpływa wynagrodzenie, emerytura, czy inne środki, wpływa na sposób obliczania egzekucji u źródła (np. w zakładzie pracy), ale limit na rachunku bankowym jest jeden i określony ustawowo (75% minimalnego wynagrodzenia brutto).

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a komornik w 2026 r. – kiedy możliwe jest zajęcie 100% wynagrodzenia

W przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) przepisy są znacznie mniej korzystne dla dłużników, bowiem komornik ma prawo zająć nawet 100% wynagrodzenia.

Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli dłużnik udowodni, że jest to jedyny i stały dochód pozwalający na utrzymanie, wtedy można stosować odpowiednie ograniczenia z Kodeksu pracy (jak przy umowie o pracę), co wymaga jednak podjęcia konkretnych działań i udokumentowania sytuacji.

Świadczenia wyłączone spod egzekucji komorniczej 2026

Przepisy wyodrębniają szereg świadczeń, które są całkowicie wyłączone spod egzekucji komorniczej. Oznacza to, że nawet w przypadku wysokiego zadłużenia i intensywnej windykacji, komornik nie może ich zająć – stanowią one absolutny bufor bezpieczeństwa socjalnego.

Do najważniejszych, które pozostają poza zasięgiem komornika, należą:

Świadczenia rodzinne i wychowawcze, tj. całość środków pochodzących z 800plus oraz innych świadczeń rodzinnych, takich jak zasiłki rodzinne i dodatki do nich, świadczenia opiekuńcze czy świadczenie rodzicielskie.

Świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłki celowe, okresowe, stałe oraz inne formy wsparcia finansowego przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej.

Fundusz Alimentacyjny, tj. środki wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny uchyla się od płatności. Świadczenia te mają charakter zastępczy i nie podlegają dalszej egzekucji.

Dodatki i zasiłki na cele specjalne, tj. ochroną objęte są również m.in. świadczenia i dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz inne formy wsparcia przeznaczone na zaspokojenie konkretnych, życiowo ważnych potrzeb.

Kluczowe jest, aby świadczenia te wpływały na konto bankowe z poprawnym tytułem przelewu wskazującym na ich źródło (np. "Świadczenie wychowawcze 800plus"). Choć środki te są formalnie wyłączone spod egzekucji, jeśli trafią na konto i zostaną połączone z innymi pieniędzmi, a bank lub komornik nie rozpozna ich źródła, mogą zostać zablokowane. W takiej sytuacji dłużnik musi udowodnić pochodzenie środków, przedstawiając zaświadczenie z instytucji wypłacającej świadczenie (np. ZUS, Urząd Miasta/Gminy).

Zadłużenie alimenciarzy

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że po trzech kwartałach bieżącego roku łączna kwota zaległości alimentacyjnych sięga około 17 mld zł. To oznacza wzrost o ponad 800 mln zł rok do roku, o 2,2 mld zł w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat oraz aż o 6,7 mld zł więcej niż w 2021 r.

Choć łączny dług alimenciarzy systematycznie się zwiększa, maleje liczba osób uchylających się od płacenia alimentów – z ponad 291 tys. do 288,4 tys. Średnia kwota zadłużenia na jednego dłużnika wzrosła natomiast do 58,6 tys. zł. Warto dodać, że zdecydowaną większość dłużników alimentacyjnych stanowią mężczyźni – odpowiadają oni za aż 94 proc. wszystkich osób zalegających z płatnościami.

Różnice w skali problemu są wyraźne także regionalnie. Najwięcej dłużników w przeliczeniu na liczbę mieszkańców odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Najniższe średnie zaległości alimentacyjne dotyczą natomiast województw lubuskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego, gdzie dług na osobę wynosi odpowiednio ok. 50,4 tys. zł, 51,6 tys. zł i 54,4 tys. zł. Na drugim biegunie znajdują się województwa mazowieckie, pomorskie oraz kujawsko-pomorskie, w których przeciętne zadłużenie przekracza 62 tys. zł, a w Mazowieckiem sięga ponad 65 tys. zł.

Długi Polaków: 42,8 mld zł według KRD BIG, Śląsk i Pomorze na czele

Według danych Krajowego Rejestru Długów BIG, zbiorowy dług Polaków sięga 42,8 mld zł, dotykając populacji wynoszącej niemal 2 miliony osób. Statystyki zadłużenia dominują w regionach Śląska i Pomorza. Co istotne, Podkarpacie i Małopolska zostały zidentyfikowane jako województwa o najwyższym wskaźniku rzetelności płatniczej w skali kraju.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2025 poz. 277)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1568)