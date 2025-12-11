Posłanka zwróciła się do ministra cyfryzacji z interpelacją, w której zapytała, czy w ministerstwie cyfryzacji toczą się prace nad włączeniem do aplikacji mObywatel informacji o przyznanych kierowcy mandatach karnych.

Ministerstwo cyfryzacji odpowiada

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski odpowiedział, że taka funkcja jest już w aplikacji, jeżeli chodzi np. o mandaty policji. Jednak, jak zauważył, w usłudze „Mandaty” nie są jeszcze prezentowane mandaty nałożone przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).

Standerski poinformował, że zostały podjęte działania, aby w mObywatelu można było sprawdzić mandaty nakładane przez służby GITD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym).

Napisał, że przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki i GITD rozpoczęli już prace w celu zdefiniowania zakresu i sposobu działania usługi.

Podczas spotkań, które odbyły się we wrześniu i październiku, ustalono zakres danych niezbędnych do wymiany pomiędzy systemami GITD a MC i opracowano możliwy sposób wymiany danych w ramach integracji związanej z obsługą wykroczeń fotoradarowych w aplikacji mObywatel.

Standerski podał też, że możliwy termin realizacji prac i tym samym produkcyjnego wdrożenia rozwiązania zależy m.in. od ustaleń z udziałem ministra infrastruktury.