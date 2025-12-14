Podał też, że zgodnie z zapowiedziami ministra sprawiedliwości został zlecony audyt bezpieczeństwa dla SLPS. Obejmuje on w szczególności przeprowadzenie testów bezpieczeństwa aplikacji webowej, audyt kodu źródłowego, analizę konfiguracji oraz testy infrastruktury wewnętrznej.

Jabłoński pytał m.in., jakie nieprawidłowości w działaniu SLPS zidentyfikowało Ministerstwo Sprawiedliwości od 13 grudnia 2023 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada

Mazur odpowiedział m.in., że nieprawidłowości wykryte po 13 grudnia 2023 r. nie miały charakteru krytycznego i były niezwłocznie usuwane. Poinformował też, że „aby zminimalizować ryzyko błędów, obecnie trwają prace nad wdrożeniem modyfikacji, które zautomatyzują określone czynności, wykonywane dotychczas ręcznie przez operatorów w sądach (np. przez integrację SLPS z systemami repertoryjno-biurowymi w sądach). Całkowita automatyzacja nie jest jednak możliwa i udział operatora w parametryzacji SLPS nadal będzie wymagany”. Dodał, że w związku z tym MS podnosi kompetencje swoich pracowników. Oprócz tego, na podstawie zgłoszeń oraz danych zgromadzonych w SLPS, na bieżąco identyfikowane są obszary, w których najczęściej dochodzi do błędów, tak aby możliwe było wdrożenie odpowiednich działań w celu ich eliminacji.

Jakie błędy znaleziono w systemie Losowego Przydziału Spraw

W odpowiedzi na interpelację Jabłońskiego wiceszef MS wymienił dziewięć błędów, które stwierdzono po 13 grudnia 2023 r. Chodzi m.in. o brak możliwości wymiany nieaktywnego sędziego w składzie trzyosobowym. Nie miało to wpływu na przydział w charakterze referenta, wpływało za to na kształtowanie składów trzyosobowych w szczególnych przypadkach, w kontekście realizacji par. 50 ust. 2 regulaminu urzędowania sądów powszechnych („Sędzia nieuwzględniony przy tworzeniu składów /3 sędziów/, może wejść w nich w miejsce innego sędziego, bez konieczności tworzenia składu na nowo”).

Wśród wymienionych błędów znalazł się też taki, że po uruchomieniu SLPS użytkownik nie miał dostępu do danych w wydziale, do których miał uprawnienia. Jak wskazano, problem ten dotyczył pojedynczych przypadków i nie wpłynął na przydział spraw. Wszystkie błędy zostały naprawione w kolejnych wersjach systemu.

1 listopada br. weszły w życie budzące wiele wątpliwości zmiany w regulaminie urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1325). Pozwalają one przewodniczącym wydziałów podjąć decyzję, że losowania do składów trzyosobowych będą dotyczyć tylko sędziów referujących, zaś pozostali członkowie zostaną wskazani przez przewodniczącego (gdy jest to potrzebne do poprawy efektywności pracy wydziału; par. 50 ust. 1a regulaminu). Zasady takiego wyznaczania musi ustanowić prezes sądu. Przepisy te zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z ustawą zasadniczą (wyrok TK z 12 listopada 2025 r., sygn. akt U 4/25). ©℗