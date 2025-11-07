Co mówi prawo o usuwaniu gałęzi z sąsiedniej działki?

Zgodnie z art. 150 Kodeksu cywilnego, właściciel gruntu może samodzielnie obciąć i zatrzymać gałęzie, owoce lub korzenie przechodzące z sąsiedniej działki. Jednak zanim przystąpi do działania, powinien uprzednio wezwać sąsiada do ich usunięcia i wyznaczyć mu odpowiedni termin na wykonanie tej czynności.

Podstawa prawna Art. 150. Kodeksu cywilnego Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

- Dopiero po upływie wyznaczonego sąsiadowi czasu, powstaje uprawnienie do samodzielnego usunięcia gałęzi i krzewów. Co ważne, właściciel nieruchomości, na której rośnie drzewo nie może się temu sprzeciwiać. Może jedynie samodzielnie usunąć gałęzie przechodzące na sąsiednie grunty i ma prawo w tym celu wejść na ten grunt – mówi Julia Jurczuk-Macek, adwokat prowadząca własną kancelarię.

Jak poprawnie wezwać sąsiada do usunięcia gałęzi?

W przepisach nie określono dokładnie, ile czasu powinien mieć sąsiad na podjęcie działań. Miesięczny termin wydaje się wystarczającym w przypadku drobnych gałęzi. Gdy chodzi o duże konary lub istnieje ryzyko obumarcia drzewa, sąsiad powinien mieć więcej czasu na podjęcie działań. Sytuacja dodatkowo się komplikuje w przypadku niektórych gatunków. Mowa tu o drzewach, których wycinka zależy od uzyskania decyzji administracyjnej. Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień, warto skierować do niego wezwanie w formie pisemnej.

- W sytuacji, gdy samodzielne usunięcie drzewa jest niemożliwe, a sąsiad, z którego działki gałęzie drzew przechodzą na naszą nieruchomość nie chce ich usunąć lub nie reaguje na wezwanie, możemy powierzyć usunięcie fragmentów znajdujących się po naszej stronie podmiotowi, który zajmuje się tym zawodowo. Wówczas przysługuje nam roszczenie odszkodowawcze do właściciel działki, który mimo wezwania nie usunął gałęzi – informuje adwokat.

Prawo: nie każdą gałąź przechodzącą z sąsiedniej nieruchomości można usunąć

Julia Jurczuk-Macek zwraca uwagę, że prawo przycinania drzew wychodzących z sąsiedniej nieruchomości nie jest bezwzględne. Co to oznacza? Jeśli gałęzie obiektywnie nie przeszkadzają, nie utrudniają korzystania z nieruchomości, na którą się przedostają, usunięcie ich - nawet po bezskutecznym wezwaniu - może zostać uznane za bezprawne lub stanowić nadużycie prawa.

- Trzeba mieć jeszcze pamiętać, że w przypadku niektórych drzew konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na wycięcie drzewa zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Jej uzyskanie należy do tego, kto ostatecznie podejmuje się cięcia – przypomina adwokat.