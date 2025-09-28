"Oczywistym jest, że poziom sprzedaży drewna należy powiązać z nadmierną eksploatacją i niszczeniem dróg gminnych i powiatowych, które nie są przystosowane do ruchu pojazdami "transportu ciężkiego" i „ponadgabarytowego” wykorzystywanymi w przewozie drewna i maszyn leśnych. Koniecznym jest zatem, ustalenie powszechnie obowiązujących zasad partycypowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego w kosztach remontów i modernizacji tych dróg" - wskazywało ostatnio Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe czy planują zwiększyć rekompensaty dla gmin

Ministerstwo Klimatu i Środowiska o rekompensatach na drogi lokalne

W swoim stanowisku samorządowcy przypominali, że zgodnie z przepisami ustawy o lasach oraz ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg Lasy Państwowe wpłacają na rzecz tego funduszu kwoty odpowiadające 2% przychodów uzyskanych ze sprzedaży drewna. W ich ocenie jednak te środki "nie dają gwarancji celowego i bieżącego zaspokojenia niezbędnych potrzeb samorządów". Narzekają też na skomplikowaną procedurę. Innego zdania jest jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

"Zgodnie z art. 58b ustawy o lasach, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych corocznie przekazuje środki na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w wysokości 2% przychodów ze sprzedaży drewna. Stanowi to istotny wkład w finansowanie remontów i budowy dróg publicznych" - czytamy w odpowiedzi na pytania DGP. Lasy Państwowe wskazują z kolei, że tylko w 2024 roku 2% przychodów ze sprzedaży drewna przełożyło się łącznie na 220 mln złotych przekazanych do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

"Możliwość uzyskania dofinansowania 80% wartości zadania z powyższego funduszu ma bardzo preferencyjne warunki" - czytamy w piśmie Lasów Państwowych. Dodają, że remonty dróg można też finansować m.in. z wpłat od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pieniądze z Funduszu Leśnego na drogi lokalne

Drugim źródłem utrzymania dróg lokalnych, które są wykorzystywane w związku z prowadzoną wycinką drzew, mogą być również pieniądze przekazywane z Funduszu Leśnego. Dysponuje nim Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Według samorządów powinien zostać wprowadzony m.in. obowiązkowy odpis z Funduszu Leśnego na utrzymanie i remonty dróg powiatowych i gminnych.

"Dobrowolność mechanizmu pozwala na bardziej elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby i możliwości jednostek Lasów Państwowych" - uważa jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

"W ramach dofinansowania wspólnych przedsięwzięć drogowych Lasy Państwowe przekazały samorządom w latach 2022 – 2024 kwotę ponad 570 mln zł" - podkreślają z kolei Lasy Państwowe.

Lasy Państwowe negatywnie odnoszą się też do postulatu, aby o kwotach przekazywanych z Funduszu Leśnego na drogi decydowali regionalni dyrektorzy. Według samorządów to oni są w stanie ocenić wpływ gospodarki leśnej na lokalną infrastrukturę drogową.

"Wskazana koncepcja na przyznanie ww. uprawnienia jest niezgodny z ustawą o lasach. Informujemy, że zgodnie z przepisami to jedynie dyrektor generalny Lasów Państwowych posiada kompetencje do dysponowania środkami funduszu leśnego" - wskazują w odpowiedzi Lasy Państwowe.