"Oczywistym jest, że poziom sprzedaży drewna należy powiązać z nadmierną eksploatacją i niszczeniem dróg gminnych i powiatowych, które nie są przystosowane do ruchu pojazdami "transportu ciężkiego" i „ponadgabarytowego” wykorzystywanymi w przewozie drewna i maszyn leśnych. Koniecznym jest zatem, ustalenie powszechnie obowiązujących zasad partycypowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego w kosztach remontów i modernizacji tych dróg" - wskazywało ostatnio Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe czy planują zwiększyć rekompensaty dla gmin

Ministerstwo Klimatu i Środowiska o rekompensatach na drogi lokalne

W swoim stanowisku samorządowcy przypominali, że zgodnie z przepisami ustawy o lasach oraz ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg Lasy Państwowe wpłacają na rzecz tego funduszu kwoty odpowiadające 2% przychodów uzyskanych ze sprzedaży drewna. W ich ocenie jednak te środki "nie dają gwarancji celowego i bieżącego zaspokojenia niezbędnych potrzeb samorządów". Narzekają też na skomplikowaną procedurę. Innego zdania jest jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

"Zgodnie z art. 58b ustawy o lasach, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych corocznie przekazuje środki na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w wysokości 2% przychodów ze sprzedaży drewna. Stanowi to istotny wkład w finansowanie remontów i budowy dróg publicznych" - czytamy w odpowiedzi na pytania DGP. Lasy Państwowe wskazują z kolei, że tylko w 2024 roku 2% przychodów ze sprzedaży drewna przełożyło się łącznie na 220 mln złotych przekazanych do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prawie 800 mln zł zysków Lasów Państwowych ze sprzedaży drewna. Gminy chcą rekompensat za zniszczone drogi
Prawie 800 mln zł zysków Lasów Państwowych ze sprzedaży drewna. Gminy chcą rekompensat za zniszczone drogi

Zobacz również

"Możliwość uzyskania dofinansowania 80% wartości zadania z powyższego funduszu ma bardzo preferencyjne warunki" - czytamy w piśmie Lasów Państwowych. Dodają, że remonty dróg można też finansować m.in. z wpłat od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pieniądze z Funduszu Leśnego na drogi lokalne

Drugim źródłem utrzymania dróg lokalnych, które są wykorzystywane w związku z prowadzoną wycinką drzew, mogą być również pieniądze przekazywane z Funduszu Leśnego. Dysponuje nim Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Według samorządów powinien zostać wprowadzony m.in. obowiązkowy odpis z Funduszu Leśnego na utrzymanie i remonty dróg powiatowych i gminnych.

"Dobrowolność mechanizmu pozwala na bardziej elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby i możliwości jednostek Lasów Państwowych" - uważa jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

"W ramach dofinansowania wspólnych przedsięwzięć drogowych Lasy Państwowe przekazały samorządom w latach 2022 – 2024 kwotę ponad 570 mln zł" - podkreślają z kolei Lasy Państwowe.

Lasy Państwowe negatywnie odnoszą się też do postulatu, aby o kwotach przekazywanych z Funduszu Leśnego na drogi decydowali regionalni dyrektorzy. Według samorządów to oni są w stanie ocenić wpływ gospodarki leśnej na lokalną infrastrukturę drogową.

Potrzebujemy większego nadzoru nad Lasami Państwowymi [WYWIAD]
Potrzebujemy większego nadzoru nad Lasami Państwowymi [WYWIAD]

Zobacz również

"Wskazana koncepcja na przyznanie ww. uprawnienia jest niezgodny z ustawą o lasach. Informujemy, że zgodnie z przepisami to jedynie dyrektor generalny Lasów Państwowych posiada kompetencje do dysponowania środkami funduszu leśnego" - wskazują w odpowiedzi Lasy Państwowe.