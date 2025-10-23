Polska staje się pionierem w Unii Europejskiej, udostępniając obywatelom bezpłatny kwalifikowany podpis elektroniczny bezpośrednio w rządowej aplikacji mObywatel. To rewolucyjna zmiana, która zrównuje moc prawną dokumentów cyfrowych z tradycyjnymi, własnoręcznymi podpisami, znacząco ułatwiając załatwianie spraw prywatnych i cywilnoprawnych.

W dobie dynamicznie postępującej cyfryzacji – od wniosków urzędowych, przez umowy najmu, aż po transakcje kupna-sprzedaży pojazdów – dokumenty drukowane są sukcesywnie zastępowane przez ich cyfrowe odpowiedniki. Kluczowym wyzwaniem w tym procesie pozostaje legalne i bezpieczne poświadczanie woli stron. Odpowiedzią jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który zgodnie z regulacjami unijnymi (eIDAS) posiada skutek prawny równoważny z podpisem własnoręcznym i jest uznawany na terenie całej UE. Usługa ta, wprowadzająca rewolucję w cyfrowym obiegu dokumentów, została oficjalnie ogłoszona przez Ministerstwo Cyfryzacji w czwartek.

Bezpieczeństwo i moc prawna gwarantowana

Jak podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski: „Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej udostępnia bezpłatny podpis kwalifikowany w rządowej aplikacji. To oszczędność czasu, wygoda, a przede wszystkim pewny i bezpieczny sposób na załatwianie formalności przez internet.”

Czym zatem jest ten instrument? Podpis kwalifikowany jest oparty na certyfikacie podpisu kwalifikowanego, który stanowi fundamentalną gwarancję autentyczności osoby składającej podpis elektroniczny oraz integralności samego dokumentu. Oznacza to, że raz podpisana cyfrowa umowa czy faktura jest zabezpieczona przed nieautoryzowanymi zmianami. Ten najwyższy poziom bezpieczeństwa i wiarygodności jest kluczowy w obiegu dokumentów elektronicznych, stąd jego powszechne uznanie.

Koniec z opłatami

Dotychczas dostęp do kwalifikowanego podpisu elektronicznego był komercyjny – wymagał zakupu usługi u akredytowanego dostawcy. Nowe rozwiązanie w aplikacji mObywatel przełamuje tę barierę: użytkownicy mogą złożyć pięć bezpłatnych podpisów kwalifikowanych miesięcznie w sprawach prywatnych.

Wymagania techniczne dla obywatela

Aby skorzystać z tej innowacyjnej usługi, obywatel musi spełnić dwa podstawowe warunki weryfikacji tożsamości, co zapewnia pełną zgodność z wymogami prawnymi:

Posiadanie aktywnego mDowodu w aplikacji mObywatel.

Posiadanie ważnego plastikowego e-dowodu, czyli dowodu osobistego wydanego po 4 marca 2019 roku, zawierającego warstwę elektroniczną.

Weryfikacja tożsamości użytkownika w usłudze opiera się równocześnie na certyfikacie mDowodu oraz certyfikacie obecności pobieranym z warstwy elektronicznej e-dowodu, zapewniając podwójne zabezpieczenie i pełną moc prawną złożonego podpisu. To strategiczny krok Ministerstwa Cyfryzacji, który przenosi formalności cywilnoprawne i urzędowe na nowy, bezpieczny i bezpłatny poziom dostępności dla obywateli. Aplikacja gromadzi w jednym miejscu usługi czterech dostawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pozostawiając użytkownikowi swobodę wyboru operatora przy każdej operacji. Z uwagi na weryfikację tożsamości z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej, usługa jest dostępna dla osób pełnoletnich posiadających smartfon wyposażony w moduł NFC.

Jak złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny za pośrednictwem mObywatela?

Procedura składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego na dokumencie cyfrowym, realizowana przez aplikację mObywatel, przebiega w następujących krokach: