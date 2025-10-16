Na stronie internetowej NSA opublikowano komunikat wyjaśniający zasady przydzielania spraw do rozpoznania składom orzekającym. To odpowiedź na wątpliwości, jakie pojawiły się w tej sprawie.

Zasady przydziału spraw określa regulamin NSA. Zgodnie z nim przewodniczący wydziału orzeczniczego ustala terminy posiedzeń jawnych i niejawnych oraz składy orzekające, wyznaczając jednocześnie sędziego zastępczego, który w razie potrzeby wchodzi do składu orzekającego. Prezes izby zatwierdza te ustalenia na kolejne okresy trzymiesięczne. Przydział spraw sędziom odbywa się w drodze losowania, które przeprowadza się najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od zatwierdzenia planu posiedzeń przez prezesa izby.

Losowanie uwzględnia specjalizację orzeczniczą sędziów, kolejność wpływu spraw, podział na posiedzenia jawne i niejawne oraz sprawy rozpoznawane poza kolejnością wpływu. Odbywa się ono w prosty, przejrzysty sposób. Sygnatury poszczególnych spraw zapisuje się na jednakowych kartkach, które trafiają do nieprzezroczystego pojemnika. Z niego losuje się odpowiednią liczbę spraw dla każdego sędziego. Z puli wyłącza się te sprawy, w których sędzia nie może orzekać, lub takie, w których skład został już wyznaczony wcześniej w drodze losowania. Następnie przewodniczący wydziału, w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia, wskazuje skład orzekający, a mianowicie jego przewodniczącego, sędziego sprawozdawcę oraz przypisuje im wylosowane sprawy do rozpoznania, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Składy trzyosobowe

W sprawach rozpoznawanych w składzie trzyosobowym przewodniczący wydziału wskazuje skład orzekający, w tym przewodniczącego i sędziego sprawozdawcę oraz przydziela wylosowane sprawy podlegające rozpoznaniu na danym posiedzeniu. Regulamin przewiduje również możliwość wyznaczenia składu w drodze losowania w sytuacjach szczególnych, np. przy wyłączeniu sędziego lub badaniu jego niezawisłości i bezstronności.