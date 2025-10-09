Aleksandra Siniecka-Kotula, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk– Południe w Gdańsku oraz wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów KSSiP VOTUM

Oceniam ten pomysł tak samo jak poprzednie. Według mnie jest on niezgodny zarówno z konstytucją, jak i z wytycznymi Komisji Weneckiej. Myślę, że nie ma cienia szansy, by prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w tym kształcie. Nie można jednak udawać, że nie ma tego problemu, że nie było żadnych orzeczeń TSUE. Naprawianie wymiaru sprawiedliwości nie powinno przebiegać na zasadzie sporu politycznego, a tak się niestety dziś dzieje. Proponuję więc Ministerstwu Sprawiedliwości, by już dziś zaczęło się zastanawiać, jak inaczej uregulować tę sprawę.

Kluczowe jest indywidualne traktowanie tych sędziów. Chodzi o to, by w stosunku do osób, które otrzymały nominację nieuczciwie, wykorzystując swoje koneksje polityczne, wszczynać postępowania dyscyplinarne. Takie osoby powinny być usuwane ze stanu sędziowskiego.

Powinno dojść do szerokiego dialogu środowiskowego w formule okrągłego stołu, w ramach którego doszłoby do wypracowania kompromisowego rozwiązania.

Idea wrzucania wszystkich sędziów nominowanych lub awansowanych z udziałem KRS po 2018 r. lub nawet kilku szerokich grup tych sędziów do „jednego wora” jest sprzeczna z podstawowym prawem każdego obywatela do sądu. Jeśli w związku z procesem nominacyjnym doszło do popełnienia deliktu dyscyplinarnego, to powinien o tym rozstrzygać niezależny i bezstronny sąd, a nie ustawa w sposób automatyczny.