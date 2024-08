Otodom Analytics sprawdził, czy kupno działki na Rodzinnych Ogródkach Działkowych to dobra inwestycja. Okazuje się, że od 2022 roku rośnie liczba ofert sprzedaży tego rodzaju nieruchomości. Skok odnotowano na Warmii i Mazurach. Wszystko zaczęło się od pandemii. Ile kosztują działki ROD? Odpowiadamy.

W najnowszym raporcie Otodom Analytics "Wakacje na RODOS w cenie" sprawdzono, czy opłaca się inwestować rodzinne ogródki działkowe. Okazuje się, że za działkę ROD niektórzy liczą sobie nawet 400 tys. zł.

Działki ROD - rośnie liczba ofert sprzedaży

Jak wyliczają analitycy Otodomu, największy wzrost rok do roku w liczbie ofert sprzedaży działek ROD odnotowano:

na Warmii i Mazurach (57 proc.)

w województwie świętokrzyskim (53 proc)

w województwie opolskim (40 proc.)

w województwie pomorskim (40 proc.).

W raporcie podano, że popularność rodzinnych ogródków działkowych rozpoczęła się od zamknięcia ludzi w domach od czasu pandemii i systematycznie – od 2020 roku – rosła. Wiosną i latem zarówno sprzedających, jak i kupujących jest więcej.

Z danych Otodom Analytics wynika, że w sierpniu 2024 roku przykładowo było 248 ofert sprzedaży prawa do użytkowania działki na terenie Warszawy, 122 na terenie Poznania i 102 na terenie Gdańska. Ponad sto było również w Łodzi. Średni metraż działki rodzinnej w zależności od miasta wynosi między 300 a 400 metrów kwadratowych.

Cena działki ROD

Jak czytamy w raporcie, średnie ceny inwestycji typu ROD w największych miastach wynoszą około 244 za metr kwadratowy w Poznaniu, co stanowi 44–proc. wzrost rok do roku. W Warszawie średnia stawka to 217 zł/mkw., w Krakowie 212 zł/mkw.

Średnia cena za ogródek działkowy w Szczecinie to natomiast około 50 tys. zł.

– Zauważalne są rozbieżności w wycenach takich nieruchomości, bowiem oferty są skrajnie różne. W wyszukiwarce ogłoszeń Otodom możemy znaleźć działkę rekreacyjną lub ogródek działkowy za ponad 400 tysięcy złotych oraz taką w cenie 15 tysięcy złotych – wyjaśnia Agata Stachowiak, ekspertka rynku nieruchomości Otodom.

Jak tłumaczy ekspertka, kluczem jest lokalizacja: droższe są działki z dostępem do linii brzegowej jeziora i w dużych miejskich aglomeracjach. Nie bez znaczenia pozostaje zabudowa – czy działka ma przyłączenie do mediów.

– Liczy się także metraż działki oraz jakość i liczba nasadzeń drzew i krzewów. Tańsze opcje to niewielkie ogrodzone tereny zielone na przykład z altanką. Ruch na stronie Otodom faktycznie jest sezonowy. Jednak najciekawsze zjawisko to to, że ceny za bardziej atrakcyjne ogródki działkowe pozostają w trendzie wzrostowym w większości regionów w Polsce – komentuje Stachowiak z Otodomu.

Jak "kupić" działkę ROD

Przypomnijmy: ogródki działkowe ROD należą do Polskiego Związku Działkowców (PZD) i nabywca otrzymuje ogród w dzierżawę.

Prawo do działki w ROD nabywa się w drodze:

ustanowienia prawa do działki

przeniesienia prawa do działki

wstąpienia w stosunek prawny wynikający z prawa do działki.

Ustanowienie prawa do działki w ROD następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawieranej w formie pisemnej pomiędzy PZD a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem.

Natomiast przeniesienie prawa do działki w ROD następuje w drodze umowy pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez PZD.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a działki ROD

Ostatnio głośnym echem odbiła się nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gminy muszą do końca 2025 roku uchwalić tzw. plany ogólne, które określą, co i gdzie można budować. Zdaniem związkowców przepisy mogą zagrozić istnieniu ogrodów działkowych. W ich opinii nowe rozporządzenia mogą ułatwić w przyszłości likwidację części działek - głównie tych zlokalizowanych w dużych miastach.

"Do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wpłynęło już ponad tysiąc wniosków oraz pism i nadal są przesyłane przez kolejne oddziały związku działkowców. Wszystko w ramach kampanii społecznej w obronie polskich ROD. Związkowcy apelują o zmiany w obecnej wersji rozporządzenia zakładające ochronę ogrodów działkowych we wszystkich strefach planistycznych, a nie, jak zaplanowano, wyłącznie w trzech. Samorządy do końca 2025 roku powinny przyjąć plany ogólne gminy. Tym samym to one teraz decydują o możliwych sposobach zagospodarowania przestrzeni, w tym o lokalizacji ogrodów działkowych" – czytamy w raporcie Otodomu.

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, według resortu rozwoju i technologii plan ogólny przygotowywany jest przez gminę w ramach władztwa planistycznego w sposób bardzo zbliżony do procedury sporządzania planu miejscowego. Zagrożenie, że przepisy dotyczące planu ogólnego w obecnym kształcie przyczynią się do likwidacji ogrodów działkowych ROD nie jest nawet w najmniejszym stopniu większe, niż to miało miejsce w przypadku dotychczasowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w dalszym ciągu będzie w całości zależne od władztwa planistycznego gminy.