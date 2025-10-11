Jak wskazują analitycy Grupy Morizon-Gratka, właściciele kawalerek i mieszkań 2-pokojowych coraz częściej obniżają swoje oczekiwania cenowe. W ciągu półtora roku 1-pokojowe lokale potaniały we Wrocławiu o 7,8 proc., a w Warszawie o 6,6 proc. Z kolei mniej niż przed 18 miesiącami za M2 zapłacimy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

W efekcie średnie ceny kawalerek w poszczególnych miastach kształtują się następująco:

Warszawa – 565 tys. zł

Kraków – 530 tys. zł

Gdańsk – 520 tys. zł

Wrocław – 450 tys. zł

Poznań – 380 tys. zł

Łódź – 277 tys. zł

Jak więc wyglądają teraz przeciętne ceny 4-pokojowych mieszkań? Spójrzmy na listę:

Warszawa – 1.400 tys. zł

Kraków – 1.300 tys. zł

Gdańsk – 1239 tys. zł

Wrocław – 1035 tys. zł

Poznań – 820 tys. zł

Łódź – 700 tys. zł

Ceny mieszkań w Gdańsku w górę w każdym segmencie

Ciekawym przypadkiem na cenowej mapie nieruchomości w Polsce jest Gdańsk. To jedyne z dużych miast, uwzględnione w raporcie grupy Morizon-Gratka, w którym lokale mieszkaniowe drożeją niezależnie od ich wielkości.

„W porównaniu z majem 2024 r. droższe są tam nie tylko kawalerki i mieszkania dwupokojowe, ale także większe lokale – trzypokojowe, których średnia cena wzrosła o 6,9 proc. oraz czteropokojowe, które zdrożały aż o 18 proc.” – czytamy w komentarzu do badania.

Zdaniem autorów raportu, tak duże odchylenie, w porównaniu ze zmianami stawek w innych dużych miastach, może być efektem rosnącego udziału w podaży ofert na rynku wtórnym mieszkań i apartamentów relatywnie nowych, wybudowanych w okresie boomu inwestycyjnego ostatnich lat i chętnie nabywanych w celach inwestycyjnych.