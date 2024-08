Dopisanie małżonka do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ROD to nie tylko kwestia formalna, ale i strategiczna decyzja. Może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo prawne oraz komfort użytkowania działki przez oboje małżonków. Wspólne prawo do działki daje nie tylko swobodę korzystania, ale również zabezpiecza interesy współmałżonków na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak rozwód czy śmierć. Wyjaśniamy, dlaczego warto podjąć taką decyzję i jak przeprowadzić całą procedurę – „krok po kroku”.

Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) odgrywają istotną rolę w życiu wielu polskich rodzin. Stanowią przestrzeń do wypoczynku, uprawy roślin, a także spotkań z bliskimi. Jednym z istotnych aspektów prawnych związanych z użytkowaniem ROD jest możliwość wspólnego posiadania prawa do działki przez małżonków. Ustawa o ROD umożliwia ustanowienie tytułu prawnego do działki dla jednego z małżonków lub dla obojga łącznie.

Dlaczego warto dopisać małżonka do działki?

Gdy oboje małżonkowie posiadają wspólne prawo do działki, każdy z nich ma niezależne prawo do korzystania z niej na podstawie konkretnego tytułu prawnego. Oznacza to, że w razie problemów zdrowotnych, wyjazdu lub innych okoliczności, drugi małżonek nie jest zależny od współmałżonka i może swobodnie korzystać z działki.Dopisanie małżonka do działki nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Opłata ogrodowa jest pobierana od działki jako całości, a składka członkowska w Polskim Związku Działkowców (PZD) jest dzielona po równo między małżonków. Dzięki temu nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków z tytułu wspólnego prawa do działki.

Na wypadek śmierci

Ważnym aspektem prawnym jest też zabezpieczenie współmałżonka na wypadek śmierci partnera. Jeżeli prawo do działki przysługuje tylko jednemu z małżonków, drugi musi w ciągu 6 miesięcy złożyć oświadczenie o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z prawa do działki, co wiąże się z formalnościami i stresem. W przypadku wspólnego prawa do działki, współmałżonek automatycznie zachowuje swoje prawa do działki, co eliminuje ryzyko ich utraty.

Ochrona w przypadku rozwodu

W sytuacji rozwodu, jeśli oboje małżonkowie mają prawo do działki, mają także prawo współdecydować, komu przypadnie działka. Gdyby prawo do działki przysługiwało tylko jednemu z nich, drugi małżonek straciłby możliwość korzystania z niej z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Małżonek, który posiada tytuł prawny do działki, ma także prawo uzyskać członkostwo w PZD. Dzięki temu może brać udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących ogrodu, w tym wpływać na wysokość opłat ogrodowych, co jest istotne dla odpowiedzialnego zarządzania wspólnym majątkiem.

Jak dopisać małżonka do działki?

Procedura dopisania małżonka do działki w ROD jest stosunkowo prosta. Wymaga złożenia wniosku do zarządu o ustanowienie prawa do działki wspólnie ze współmałżonkiem. Następnie zarząd ROD powinien rozpatrzyć wniosek i podjąć odpowiednią uchwałę. Ostatecznym krokiem jest podpisanie z małżonkiem umowy dzierżawy działkowej. Wzory niezbędnych dokumentów, takich jak wniosek, uchwała zarządu czy umowa dzierżawy, są dostępne na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców, co ułatwia przeprowadzenie całej procedury.

Źródło PZD