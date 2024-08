Zakup działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym to marzenie wielu Polaków - szczególnie w dobie rosnącej popularności ROD. Przed podjęciem decyzji o zakupie, warto jednak zapoznać się z obowiązkami finansowymi, które wiążą się z nabyciem prawa do działki. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców PZD, w roku nabycia prawa do działki, nowy działkowiec jest zobowiązany do uiszczenia dwóch podwyższonych opłat ogrodowych. Wyjaśniamy jakich.

Zakup działki ROD to nie tylko okazja do spędzania czasu na łonie natury, ale także zobowiązania finansowe. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z opłatami i zwolnieniami, które mogą przysługiwać w określonych przypadkach. Działkowcy powinni pamiętać, że opłaty za działkę mają na celu nie tylko pokrycie kosztów administracyjnych, ale także wsparcie rozwoju i utrzymania ogrodów działkowych ROD.

Dwie podstawowe opłaty ogrodowe

Pierwsza z opłat, określana potocznie jako opłata inwestycyjna, dotyczy pokrycia wydatków związanych z infrastrukturą ogrodową. Zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD, jej wysokość ustalana jest przez zarząd ROD i nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę. Środki z tej opłaty przeznaczane są na rozwój i utrzymanie wspólnej infrastruktury ogrodowej.

Druga opłata, zwana wpisowym, jest przeznaczona na pokrycie kosztów administracyjnych i innych wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 5 Statutu PZD. Wartość tej opłaty ustala okręgowa rada PZD, a jej maksymalna kwota nie może przekroczyć 25 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 roku maksymalna wysokość wpisowego wynosi 650 zł, co wynika z obecnie obowiązującej płacy minimalnej.

Wyjątki od obowiązku opłat

Istnieją jednak sytuacje, w których nowy działkowiec może być zwolniony z obowiązku uiszczenia obu opłat, bądź tylko opłaty inwestycyjnej. Zwolnienia te mają zastosowanie w przypadku, gdy działkowiec nabywa działkę (zamienną) w związku z likwidacją ROD lub jego części, dokonuje zamiany praw do działek w tym samym ROD, nabywa prawo do działki swojego współmałżonka, bądź po śmierci małżonka.

Działkowiec, który nabywa prawo do działki po osobie bliskiej (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki lub po śmierci działkowca), będzie zobowiązany do uiszczenia wyłącznie wpisowego. Z opłaty inwestycyjnej zostanie natomiast zwolniony. Należy również pamiętać, że statut PZD nie przewiduje możliwości zwolnienia z opłaty wpisowej przy jednoczesnym obowiązku uiszczenia opłaty inwestycyjnej.