Rząd zapowiada istotne zmiany w przepisach dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Minister Rozwoju i Technologii, Krzysztof Paszyk, ogłosił rozpoczęcie prac nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego planów ogólnych gmin. Projekt jest odpowiedzią na liczne apele Polskiego Związku Działkowców i środowiska działkowców, którzy od dawna alarmowali o zagrożeniach związanych z obecną regulacją. Nowelizacja ma na celu ochronę ROD przed likwidacją i została zakwalifikowana jako pilna, co przyspieszy proces jej wdrożenia.

Ryzyko likwidacji ROD

Już od momentu wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego planów ogólnych gmin PZD sygnalizował, że jego przepisy mogą zagrozić istnieniu niemal każdego ROD. Nowe regulacje mogą ograniczyć możliwość ujawnienia ogrodów działkowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP), co z kolei stwarza realne ryzyko ich likwidacji. Brak odpowiedniego zabezpieczenia terenów ROD w planach miejscowych stanowi istotne zagrożenie dla ich przyszłości, gdyż ogrody działkowe mogą stać się obszarami przeznaczonymi na inne cele inwestycyjne.

PZD oraz działkowcy od początku krytykowali przepisy, obawiając się, że bez ich zmiany, wiele ogrodów może zostać narażonych na usunięcie lub przekształcenie. W odpowiedzi na obawy Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło działania zmierzające do nowelizacji rozporządzenia, które ma zapewnić większą ochronę dla ogrodów działkowych.

Pilna nowelizacja

Sprawa stała się pilna, gdyż gminy w całej Polsce przystępują do opracowywania planów ogólnych, które muszą zostać przyjęte do końca 2025 roku. W skali kraju prace te obejmują tereny, na których znajduje się ponad 500 000 działek. Działkowcy bardzo aktywnie angażują się w ten proces, składając do gmin ponad 100 000 wniosków o ochronę swoich ogrodów. Jak przyznają samorządy, skala zgłoszeń przerosła wszelkie oczekiwania, co wpłynęło na tempo prac nad planami. Władze lokalne zdają sobie jednak sprawę z obaw działkowców, szczególnie w obliczu obecnych przepisów, które mogą prowadzić do likwidacji ogrodów.

Szansa na zmiany?

Opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt nowelizacji rozporządzenia jest zgodny z postulatami PZD, co daje nadzieję zmiany w dobrym kierunku. Nowelizacja przewiduje m.in. wprowadzenie zapisu, który umieści "teren ogrodów działkowych" w profilu podstawowym każdej strefy planistycznej. To istotny krok w kierunku zabezpieczenia przyszłości ROD. Jednocześnie ministerstwo przyznaje, że pojawiają się różne opinie na temat funkcjonalności poszczególnych stref planistycznych, co wymaga dalszej analizy i ewentualnych korekt.

Choć projekt rozporządzenia wygląda obiecująco, działkowcy wciąż muszą aktywnie uczestniczyć w procesach planowania przestrzennego w swoich gminach. Ważne jest, aby tereny ROD były klasyfikowane jako obszary zieleni i rekreacji, co nawet w przypadku wprowadzenia nowelizacji, zapewni im najlepszą ochronę.

13 rodzajów stref

Obowiązek przyjęcia planów ogólnych przez gminy do końca 2025 roku wynika z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa wprowadza podział na 13 rodzajów stref, z których tylko trzy przewidują możliwość istnienia ogrodów działkowych. W ocenie PZD, jedynie te ROD, które znajdują się na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, mogą czuć się bezpieczne – stanowią one obecnie zaledwie 40 proc. ogółu powierzchni ogrodów działkowych.