Jak wynika z raportu firmy Cushman & Wakefield najdroższą ulicą świata jest londyńska New Bond Street, gdzie roczne czynsze sięgają 2231 dol. za stopę kwadratową. Stopa kwadratowa wynosi 0,09 metra kw. Stawka najmu na tej ulicy w stolicy Wielkiej Brytanii wzrosła w ciągu roku o 22 proc.

„Wzrost czynszów przy ulicy New Bond Street wynika z silnego popytu, ograniczonej podaży i kolejnych inwestycji w poprawę jakości przestrzeni publicznej, co pozwoliło jej umocnić swoją pozycję globalnej destynacji handlowej” – tłumaczy Duncan Gillard, dyrektor działu nieruchomości handlowych w centrum Londynu, Cushman & Wakefield.

W tegorocznym zestawieniu, londyńska New Bond Street wyprzedziła mediolańską via Montenapoleone (2179 dol.), która w ubiegłym roku jako pierwsza europejska ulica wspięła się na szczyt globalnego rankingu. Na trzecim miejscu sklasyfikowano słynną nowojorską Górną Piątą Aleję (2000 dol.).

Warszawski Nowy Świat wśród najdroższych ulic świata

Jak wskazuje raport Cushman & Wakefield, po raz kolejny jedyną polską ulicą handlową, która zakwalifikowała się do zestawienia 141. Najdroższych ulic świata jest warszawski Nowy Świat. Na tej głównej handlowo-usługowej ulicy stolicy w zeszłym roku czynsze poszły w górę o 7 proc. do 120 dol. za stopę kwadratową.

W ocenie Michała Masztakowskiego z polskiego oddziału Cushman & Wakefield, 35. pozycja potwierdza stabilną, przewidywalną sytuację przy warszawskim Nowym Świecie w Warszawie.

- Jednocześnie stanowi to jasny sygnał, że potencjał tej części miasta nie został jeszcze w pełni wykorzystany – mówi ekspert.

- Skala ruchu pieszego i turystycznego, a zgodnie z naszymi danymi, liczba odwiedzających Warszawę w ubiegłym roku przekroczyła poziomy sprzed pandemii, wzmacnia argument za potrzebą dalszego rozwoju i dywersyfikacji funkcji handlowych i usługowych przy Nowym Świecie – dodaje Masztakowski.