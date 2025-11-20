Podczas pierwszego czytania komisja zaproponowała szereg poprawek o charakterze redakcyjnym i uściślającym oraz jedną merytoryczną złożoną przez posła Piotra Kowala z Lewicy. Przewiduje ona umożliwienie spółdzielniom mieszkaniowym prowadzenia działalności w formie społecznej agencji najmu (SAN).

Społeczna agencja najmu ma wspierać osoby o niższych dochodach

Społeczna agencja najmu to podmiot współpracujący z gminą, który pośredniczy między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Warunkiem prowadzenia takiej działalności jest zawarcie z gminą umowy o współpracy.

Podczas posiedzenia komisji jako wniosek mniejszości zgłoszono poprawkę zaproponowaną przez posła Piotra Uścińskiego z PiS, przewidującą skreślenie z katalogu osób mogących być pełnomocnikami spółdzielców podczas walnych zgromadzeń - osób pozostających w stałym pożyciu, a także adwokatów i radców prawnych.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. doprecyzowanie, kto może pełnić rolę pełnomocnika zastępującego członka spółdzielni mieszkaniowej podczas walnego zgromadzenia.

Katalog tych osób ma zostać ograniczony do innych członków tej samej spółdzielni mieszkaniowej, osób bliskich, a także adwokata lub radcę prawnego. Jak wskazano w OSR, ma to „zapobiegać wystąpieniu przypadków, kiedy w walnych zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych w charakterze pełnomocnika członka spółdzielni mieszkaniowej uczestniczą osoby, które uzyskały pełnomocnictwa w wyniku błędu lub podstępu. Takie działanie ma na ogół na celu uzyskanie jak największej liczby pełnomocnictw od członków mniej świadomych i starszych, aby umożliwić przegłosowanie uchwał zgodnie z intencją określonych grup”.

Nowe przepisy dotyczące wyodrębniania własności lokali

Projekt przewiduje również zmiany dotyczące wyodrębniania własności mieszkania. Jak zauważyli autorzy projektu, obecne przepisy uniemożliwiają osobie uprawnionej wyegzekwowanie ustanowienia odrębnej własności lokalu w przypadku, kiedy spółdzielnia nie podejmuje czynności materialno-technicznych niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokalu takich, jak np. przeprowadzenie prac adaptacyjnych.

Projektowane przepisy precyzują zakres przypadków, w których postępowanie przekształceniowe przed sądem będzie się toczyło w trybie procesowym. Dotyczyć ma to wyłącznie tych spraw, w których spółdzielnia uchyla się jedynie od złożenia oświadczenia woli. W przypadku, kiedy lokal nie będzie miał cech umożliwiających przeniesienie prawa własności na osobę uprawnioną lub nie będą podjęte przez spółdzielnię mieszkaniową czynności poprzedzające podjęcie uchwały określającej przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych, postępowanie będzie się toczyć w trybie nieprocesowym. Jak zaznaczono w OSR, „proponowany sposób uregulowania tej kwestii wychodzi naprzeciw zidentyfikowanym w orzecznictwie wątpliwościom”.

Ujednolicenie przepisów dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

W projekcie przewidziano również zmianę w ustawie o własności lokali, ujednolicając jej przepisy z regulacjami zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Ma to ułatwić wspólnotom mieszkaniowym zgłaszanie wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego roszczenia o zawarcie umowy przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z działką wspólnoty umożliwi jej spełnienie wymogów przewidzianych dla działki budowlanej.

Przewidziane w projekcie rozwiązania wyłączają też stosowanie wobec spółdzielni mieszkaniowych przepisu tzw. specustawy covidowej umożliwiającego organizowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe głosowania na piśmie nad uchwałami walnego zgromadzenia.

Teraz Sejm zajmie się projektem na posiedzeniu plenarnym. (PAP)