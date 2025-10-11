Przeciętny młody Polak ma oszczędności odpowiadające około 2,4-miesięcznym wynagrodzeniom. Jednakże jedna trzecia z nich (33 proc.) przyznaje, że posiada oszczędności na poziomie miesiąca lub mniej - wynika z raportu „Young Money Matters” poświęconego podejściu do finansów najmłodszych dorosłych.

Jak wynika z badania, obecnie większość młodych Polaków (60 proc.) pracuje na pełen etat, przy czym odsetek ten wzrasta do 77 proc. w grupie 26-29 lat oraz do 80 proc. wśród 30-35-latków. Prawie jedna trzecia (31 proc.) zarabia mniej niż krajowa średnia pensja (8.736,49 zł miesięcznie), natomiast 28 proc. zarabia powyżej tej średniej.

Czy młodzi Polacy, oprócz pracy zarobkowej, dostają jeszcze kieszonkowe lub inną formę wsparcia finansowego od najbliższych? Okazuje się, że tak. Niemal połowa badanych (44 proc.) otrzymuje pewnego rodzaju wsparcie finansowe od rodziców lub innych członków rodziny, z czego większość (74 proc.) dostaje maksymalnie 1 700 zł rocznie.

Standard życia młodych się poprawia

Z raportu „Young Money Matters” wynika też, że ponad połowa badanych (52 proc.) uważa, że ich standard życia poprawił się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co stanowi wzrost wobec 40 proc. w 2024 r. Szczególnie w tej grupie wyróżniają się osoby w wieku 22-25 lat oraz ci, którzy zarabiają powyżej przeciętnej.

Tu warto jednak zaznaczyć, że o poprawie standardu życia świadczyć może nie tylko wzrost zarobków, lecz także większy dostęp do edukacji on-line i pracy zdalnej. Wzrasta też znaczenie jakości spędzania wolnego czasu – młodzi chętniej inwestują w doświadczenia niż w rzeczy, co przekłada się na większą chęć do podróżowania.

Badanie pokazuje też najważniejsze aspiracje młodych Polaków. Jak się okazuje najważniejsze cele to posiadanie własnego mieszkania (17 proc.), wystarczające środki na spokojne opłacanie rachunków (15 proc.) oraz zabezpieczenie finansowe dla siebie i rodziny (13 proc.).

Na co młodzi Polacy najchętniej wydają pieniądze?

Jak pokazuje badanie, największe miesięczne wydatki młodych stanowi jedzenie (22 proc.) oraz czynsz/rata za mieszkanie (18 proc.), następnie opłaty za media (14 proc.) i oszczędności (13 proc.).

A co gdyby młodzi Polacy mieli nadwyżki finansowe? Prawie połowa ankietowanych, bo 45 proc., deklaruje, że odkładałoby je na konto oszczędnościowe, a wśród osób zarabiających powyżej średniej odsetek ten rośnie do 53 proc. Najmłodsza grupa wiekowa (18-21 lat) częściej niż inni wybiera wydawanie pieniędzy na styl życia (23 proc. vs 16 proc. w całej próbie).