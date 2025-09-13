W kwestiach związanych z wydatkami wyraźnie daje się zauważyć dominacja kategorii związanych z codziennym funkcjonowaniem. 62 proc. badanych przez firmę Autopay Polaków w wieku 18-34 lat wskazuje, że najwięcej środków przeznacza na żywność i chemię domową, 57 proc. na mieszkanie, a podium zamyka transport - 33 proc.

W wydatkowaniu wolnych środków przez młode osoby przeważają z kolei kategorie związane z codzienną konsumpcją. Jako jedno z pięciu kategorii, które pochłaniają najwięcej pieniędzy, kategorię „ubrania i kosmetyki” wskazało 40 proc. respondentów. Wysoko na liście są też wydatki związane z jedzeniem poza domem (39 proc.) i podróżami (32 proc.).

Młodzi Polacy spłacają mniej kredytów hipotecznych w 2025 roku

Nietypowym zjawiskiem, które uwidoczniło się w wynikach tegorocznego badania Autopay jest fakt, że znacząco spadło obciążenie spłatami kredytów hipotecznych oraz spłatami rat i pożyczek. Jeszcze rok temu jako jeden z głównych wydatków te kategorie wskazywało odpowiednio 15 proc. i 16 proc. badanych. Obecnie jest to jedynie po 12 proc. To największa zmiana w dystrybucji wydatków ze wszystkich kategorii.

Zdaniem Niny Wadowskiej, ekspertki firmy Autopay, wskazuje to na pogorszenie sytuacji mieszkaniowej młodych.

- W 2025 r. wzrósł odsetek osób mieszkających z rodzicami bez dokładania się do rachunków. O ile w 2024 r. wynosił on 16 proc., to w takiej sytuacji w tym roku jest już niemal jedna czwarta badanych – tłumaczy ekspertka.

Dodaje, że w 2025 r. spadła też wśród młodych liczba osób deklarujących posiadanie mieszkania na kredyt, a właśnie spłata hipoteki zwykle wiąże się z dużymi wydatkami.

Transport i utrzymanie samochodu coraz większym obciążeniem dla młodych

Nieznacznie wzrosło z kolei obciążenie portefli młodych związane z kosztami utrzymania samochodów oraz z kosztami stołowania się poza domem. To, zdaniem ekspertki, również pokłosie wzrostu odsetka osób młodych, które wciąż mieszkają z rodzicami.

- Z jednej strony takie osoby mają więcej środków, które mogą przeznaczyć np. na spotkania na mieście. Z drugiej - jeśli studiują, to może się to wiązać z koniecznością wydawania większych sum na transport na uczelnię czy dojazd do pracy, ale też posiłki w trakcie dnia zajęć, które czasami trwają od rana do późnych godzin wieczornych – tłumaczy Wadowska.

Ubrania, kosmetyki i hobby rosną w budżecie młodych Polaków

Jak widać, w przypadku najmłodszego pokolenia dorosłych Polaków najwięcej środków zwykle pochłaniają żywność, chemia domowa, rachunki za dom i transport.

Z kolei według raportu N26, gdzie sprawdzono strukturę wydatków tej grupy wiekowej w innych krajach UE, wynika, że np. młodzi Austriacy najwięcej wydają na podróże, zakupy, mieszkanie i media oraz naukę. W przypadku Hiszpanów, największy odsetek wydatków pochłaniają nauka, podróże, zakupy oraz utrzymanie mieszkania. Z kolei Włosi najwięcej wydają na podróże, zdobywanie nowych umiejętności i zwierzęta domowe.

Hobby ma też coraz większy udział w wydatkach młodych Polaków. W ciągu roku odsetek badanych, który wskazał tę kategorię w top-5 swoich wydatków, wzrósł z 9 proc. do 12 proc.