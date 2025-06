Zgromadzenie walne Orlenu

W porządku obrad znalazło się kilka kluczowych punktów, w tym te dotyczące oceny działań zarządu i rady nadzorczej w minionym roku, decyzje w sprawie podziału zysku oraz zmiany personalne w strukturach nadzorczych koncernu. Sprawy te są szeroko komentowane zarówno przez analityków rynku kapitałowego, jak i przez opinię publiczną, szczególnie w kontekście ostatnich zmian we władzach spółki oraz wyników audytów wewnętrznych.

Jednym z głównych tematów będzie rozpatrzenie wniosków dotyczących udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej ORLEN-u za działalność prowadzoną w 2024 roku. Absolutorium jest wyrazem formalnej akceptacji działań danej osoby pełniącej funkcję zarządczą lub nadzorczą – jego udzielenie oznacza, że akcjonariusze nie mają zastrzeżeń do sposobu sprawowania przez nią swoich obowiązków w danym okresie. Jak wynika z opublikowanego porządku obrad i projektów uchwał, absolutorium ma zostać udzielone m.in. Ireneuszowi Fąfarze, obecnemu prezesowi zarządu, który został powołany na to stanowisko w lutym 2024 roku, po głośnych roszadach kadrowych. Pozostali członkowie obecnego zarządu również mają otrzymać absolutorium, co sugeruje, że akcjonariusze są zasadniczo usatysfakcjonowani ich dotychczasową działalnością.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku byłych członków zarządu, których kadencje zakończyły się 6 lutego 2024 r. lub wcześniej. Projekty uchwał dotyczące ich absolutoriów – a raczej ich braku – wyraźnie wskazują, że nie zostaną oni pozytywnie ocenieni przez akcjonariuszy. Podobnie rzecz się ma z Józefem Węgreckim, który został odwołany 20 kwietnia 2024 roku. W przypadku tych osób nie przewidziano projektów uchwał udzielających im absolutorium, co – jak można się domyślać – wiąże się z wynikami licznych audytów i kontroli przeprowadzonych w spółce, w których wykazano istotne nieprawidłowości. Choć szczegóły tych ustaleń nie zostały w pełni ujawnione, to już sama decyzja o nieudzieleniu absolutorium stanowi bardzo wyraźny sygnał, że sposób zarządzania firmą w ubiegłym roku budził poważne zastrzeżenia.

Dywidenda dla akcjonariuszy Orlenu

Drugim punktem obrad będzie decyzja dotycząca podziału zysku spółki za 2024 rok, a konkretnie – wysokości dywidendy dla akcjonariuszy. Zarząd Orlenu zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 4,15 zł na jedną akcję. Taka propozycja jest wyrazem przekonania, że sytuacja finansowa koncernu jest stabilna, a osiągnięte wyniki za poprzedni rok pozwalają na wygenerowanie atrakcyjnego zysku dla właścicieli akcji. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie jednak należeć do akcjonariuszy zgromadzonych na ZWZ. To ważny moment, ponieważ wysokość dywidendy jest nie tylko kwestią bezpośrednich korzyści dla inwestorów, ale także sygnałem wysyłanym na rynek odnośnie do kondycji finansowej spółki i jej polityki względem akcjonariuszy.

W kontekście ZWZ pojawiła się informacja o nowych kandydatach do Rady Nadzorczej spółki. Zgłoszenia te pochodzą od Skarbu Państwa, który jest jednym z głównych akcjonariuszy Orlenu. Do rady mają dołączyć: Marek Chrzanowski, Anna Kowalska, Jan Nowak, Ewa Wiśniewska i Piotr Zieliński. Proponowane kandydatury mają na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad spółką oraz zagwarantowanie, że przyszłe decyzje strategiczne będą podejmowane z należytym profesjonalizmem i w oparciu o interes publiczny. Wybór członków rady nadzorczej, którzy sprawują kontrolę nad działaniami zarządu, może mieć istotny wpływ na kierunki rozwoju spółki w nadchodzących latach.