Orlen, największy koncern energetyczny w Polsce, ale też w całej Europie Środkowo-Wschodniej, opublikował dziś dane finansowe za IV kw. 2024 r. i cały ubiegły rok. Rynek zareagował pozytywnie na wzrost zysków oraz zapowiedź wypłaty dywidendy.

Dziś Orlen opublikował swoje wyniki finansowe za 2024 r. Zysk netto spółki w IV r. 2024 roku wyniósł 4,6 mld zł, czyli pięciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, kiedy wyniósł 923 mln zł. Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 6 zł na akcję.

Wyniki Orlenu w IV kw. 2024

Najlepsze były wyniki segmentu Wydobycie i Gaz, które wygenerowały łącznie 70 proc. zysku EBIDTA Orlenu. Jak czytamy w komunikacie spółki, pozytywny rezultat osiągnęły także segmenty Rafineria i Energetyka, których wyniki wzrosły po ok. 2 mld zł w stosunku do IV kw. 2023 r. Petrochemia odnotowała wyższy o 19 proc. poziom sprzedaży.

- Zysk operacyjny EBIDTA LIFO oczyszczony z wpływu regulacji i wyceny kontraktów gazowych wyniósł za 12 miesięcy 43,5 mld zł i był na poziomie zbliżonym do zanotowanego rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Orlen pozwalają dzielić się efektami z akcjonariuszami. Realizując zadeklarowaną w styczniu politykę dywidendową zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy za 2024 rok na rekordowym poziomie 6 zł na akcję. Na tę kwotę składa się progresywna dywidenda gwarantowana w wysokości 4,5 zł na akcję oraz dodatkowa premia w wysokości 1,5 zł na akcję, która zależy od generowanych wyników i sytuacji finansowej spółki – czytamy w komunikacie spółki.

Zdaniem prezesa Orlenu Ireneusza Fąfary, jednym z najważniejszych wydarzeń w ostatnim kwartale zeszłego roku była decyzja o zatrzymaniu inwestycji Olefiny III.

- To był bardzo dobry kwartał dla Orlenu. Osiągnęliśmy świetne wyniki operacyjne. Zakończyliśmy prace nad strategią, która została doskonale przyjęta przez rynek i przyczyniła się do dwucyfrowego wzrostu kursu spółki. Wygenerowaliśmy dużą ilość gotówki, więc możemy zaoferować akcjonariuszom rekordowo wysoką dywidendę. W minionym roku co dziesiąta złotówka odprowadzana do budżetu państwa pochodziła z Orlenu – mówił Fąfara.

Rynek zareagował pozytywnie na informacje o wynikach Orlenu oraz wypłacaniu dywidendy. Kurs akcji spółki wzrósł o 3,5 pkt proc. do 6,95 zł za akcję.