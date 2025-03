Menlo Electric, polski dystrybutor komponentów fotowoltaicznych, został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w corocznym rankingu FT1000 Europe’s Fastest-Growing Companies, przygotowanym przez Financial Times i Statista. Ranking FT1000, oparty na wzroście przychodów firm, jest powszechnie uznawany za jeden z najbardziej obiektywnych i prestiżowych rankingów biznesowych w Europie.

Sporządzony we współpracy z firmą badawczą Statista, ranking klasyfikuje 1 tys. firm według skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) w latach 2020–2023. Najnowszy ranking otwiera Menlo Electric, polski dostawca paneli fotowoltaicznych i inwerterów, z CAGR wynoszącym 830,8 proc. Na drugim miejscu znajduje się Allica, brytyjska platforma bankowa obsługująca małe i średnie przedsiębiorstwa, z CAGR na poziomie 652 proc. Niemiecka platforma reklamy mobilnej i marketingu Almedia zajmuje trzecie miejsce z CAGR wynoszącym 473,6 proc.

Ranking Financial Times

W rankingu dominują firmy z Włoch, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, które stanowią ponad trzy czwarte uwzględnionych firm. Sektor IT i oprogramowania stanowi jedną piątą firm z listy FT1000, wielu przedstawicieli w rankingu mają firmy budowlane i inżynieryjne.

Aby zakwalifikować się do rankingu, firmy musiały spełnić następujące kryteria: przychody w 2020 r. musiały wynosić co najmniej 100 tys. euro, a w 2023 r. musiały wynosić co najmniej 1,5 mln euro. Firma musiała być niezależna (nie mogła być oddziałem lub spółką zależną) i musiała mieć siedzibę w jednym z krajów europejskich. Ponadto wzrost przychodów musiał być organiczny, tzn. nie mógł pochodzić z przejęć lub fuzji.

Projekt był szeroko promowany mediach, a firmy mogły zgłaszać się do rankingu za pośrednictwem stron internetowych stworzonych przez Financial Times i firmę Statista. Dodatkowo Statista przeanalizowała publicznie dostępne bazy danych i inne źródła, aby zidentyfikować tysiące potencjalnych kandydatów. Firmy te zostały zaproszone do udziału w rankingu za pomocą e-maili, listów i rozmów telefonicznych.

Aby zweryfikować dane finansowe, każda firma musiała dostarczyć dokumentację, np. sprawozdania finansowe lub oficjalne oświadczenia potwierdzające ich przychody. Statista przeprowadziła dodatkowe kontrole, aby zapewnić wiarygodność danych.

Czym zajmuje się Menlo Electric

Menlo Electric dostarcza komponenty do instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii instalatorom, dystrybutorom i inwestorom w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także rozwija swoją obecność w Stanach Zjednoczonych. Firma powstała w 2020 r., osiąga ona przychody na poziomie 150 mln dol. rocznie oraz dostarczyła 1,3 GW komponentów do klientów w ubiegłym roku.

Jak mówi Bartosz Majewski, prezes i współzałożyciel firmy, jednym z celów Menlo Electric jest utrzymywanie dobrze zdywersyfikowanej obecności geograficznej. - Żaden pojedynczy rynek nie stanowi więcej niż 20-25 proc. naszej sprzedaży, co zapewnia nam stabilność i chroni przed ryzykiem wynikającym ze zmian regulacyjnych lub rynkowych w danym kraju - wyjaśnia.

- Nasza działalność koncentruje się na trzech głównych regionach. Nasze korzenie są w Europie Środkowej, gdzie kluczowe dla nas rynki to Niemcy, Polska, Ukraina, kraje bałtyckie i Bałkany. Bliski Wschód i Afrykę Północną obsługujemy z naszego hubu w Dubaju, zaopatrując klientów od Senegalu po Pakistan. W Afryce Południowej nasza działalność koncentruje się w RPA, ale dostarczamy również do Namibii, Botswany, Zambii i na Mauritius – mówi Bartosz Majewski.