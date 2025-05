Wyniki Taurona za I kw. 2025 r.

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) osiągnęła poziom 2,3 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 49 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 9,3 miliarda złotych, co stanowi spadek o 31 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2024 roku. Mimo niższych przychodów, marża EBITDA wzrosła do 24,8 proc., co świadczy o poprawie efektywności operacyjnej grupy.

Segment Dystrybucji wygenerował 1,1 miliarda złotych EBITDA, co stanowi 47 proc. całkowitej EBITDA grupy. Segment Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) osiągnął 0,5 miliarda złotych EBITDA, co stanowi 21 proc. całkowitej EBITDA. Segment Wytwarzania osiągnął 0,4 miliarda złotych EBITDA, a segment Sprzedaży 0,3 miliarda złotych. Nakłady inwestycyjne Grupy w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 1,2 miliarda złotych, z czego 0,7 miliarda złotych przeznaczono na rozwój sieci dystrybucyjnej, a 0,4 miliarda złotych na inwestycje w OZE.

Komentarze zarządu

„To znakomite otwarcie 2025 r. dla Grupy Tauron. Rekordowe wyniki finansowe są bezpośrednim odzwierciedleniem konsekwentnej realizacji naszej strategii. Jej rdzeniem jest odpowiadanie na potrzeby 6 milionów Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Taurona. Świetne wyniki finansowe, które osiągamy przekładają się na zaufanie akcjonariuszy i giełdową wycenę. W ciągu 14 miesięcy naszej pracy w zarządzie, kapitalizacja spółki przekroczyła poziom 11,5 mld zł, notując niemal 120-procentowy wzrost – mówi Grzegorz Lot, prezes Taurona, cytowany w komunikacie prasowym.

„Grupa Tauron kolejny raz przekracza oczekiwania rynku, osiągając wyniki finansowe wyższe od spodziewanych. Nasz zysk EBITDA w pierwszym kwartale tego roku był na historycznie najwyższym poziomie. Okazał się o 17 proc. wyższy od konsensusu prognoz analityków. Na wzrost wyników w największym stopniu przyczynił się segment Dystrybucja, który odpowiada za ponad 50 proc. zysku EBITDA. Wyniki potwierdzają, że jesteśmy na właściwej ścieżce do osiągnięcia celów strategicznych w zakresie generowanej EBITDA – podkreśla z kolei Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona ds. finansów.

Spółka zastrzega, że przedstawione wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. „Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Tauron za pierwszy kwartał 2025 r., którego publikację zaplanowano na 21 maja – czytamy w komunikacie.