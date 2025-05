Nowy raport opracowany przez organizacje Beyond Fossil Fuels, E3G, Ember oraz Institute for Energy Economics and Financial Analysis ujawnia, że europejska sieć elektroenergetyczna nie nadąża za transformacją w kierunku odnawialnych źródeł energii. Jak czytamy, z tego powodu w Europie nie powstało ok. 1700 GW zielonych mocy. Autorzy apelują o przyspieszenie inwestycji w sieci i uproszczenie regulacji.