Grupa Orlen i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały kolejną umowę na finansowanie rozwoju sieci dystrybucji energii elektrycznej. Wartość nowego kredytu wynosi 1,7 mld zł, co wraz z wcześniejszymi dwiema umowami daje łączną kwotę 3,5 mld zł. To największe wsparcie udzielone przez EBI w sektorze przedsiębiorstw w Polsce.

Pieniądze EBI na modernizację sieci

Pieniądze od EBI pozwolą spółce Energa Operator należącej do Grupy Orlen na inwestycje w modernizację i rozbudowę infrastruktury energetycznej, co ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw prądu i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. – Rekordowo wysokie finansowanie, jakie Orlen pozyskał od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, świadczy o zaufaniu dla naszych planów rozwojowych. Mamy ambitną, ale dobrze przemyślaną strategię, której realizacja przyniesie korzyści nie tylko naszym akcjonariuszom, ale całej gospodarce – mówi Magdalena Bartoś, wiceprezeska Orlenu ds. finansowych, cytowana w komunikacie prasowym.

– Finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Grupy Orlen wesprze długofalowy, zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Środki te przyczynią się do transformacji energetycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Unii Europejskiej – podkreśla z kolei prof. Teresa Czerwińska, wiceprezeska EBI.

Podpisana umowa zapewni Orlenowi 1,7 mld zł, które będą mogły być wykorzystane w transzach przez najbliższe trzy lata. Kredyt ma zostać spłacony w ciągu maksymalnie 15 lat od jego uruchomienia. Jest to kluczowy element finansowania inwestycji Energi Operator, które do 2035 r. pochłoną łącznie 40 mld zł. W ramach tego programu spółka planuje budowę 11 tys. kilometrów nowych linii elektroenergetycznych oraz 7 tys. kilometrów linii kablowych, a także modernizację blisko 10 tys. kilometrów już istniejących.

Dzięki tym inwestycjom do sieci zostanie przyłączonych 350 tys. nowych odbiorców oraz 9 GW odnawialnych źródeł energii, wspieranych magazynami energii stabilizującymi system elektroenergetyczny. Dodatkowym źródłem finansowania jest 7,5 mld zł pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy.

Poprzednią spółką energetyczną z udziałem Skarbu Państwa, która otrzymała dofinansowanie z EBI na inwestycje w sieć dystrybucyjną była Enea. Poznański koncern przekazał na początku 2024 r., że przyznane zostało mu 2 mld zł, które mają zostać wydane na modernizacje w obszarze dystrybucji do końca bieżącego roku. W poprzednich latach podobne dofinansowanie otrzymał także Tauron.

Modernizacja sieci – po co?

Tradycyjne sieci były zaprojektowane do przesyłu energii w jednym kierunku – od dużych elektrowni do odbiorców. Teraz, gdy energia jest produkowana także lokalnie, konieczne są nowe rozwiązania technologiczne i infrastrukturalne. Inwestycje pozwalają także na budowę nowych linii, wymianę przestarzałej infrastruktury oraz wdrożenie systemów automatyki, które szybciej reagują na awarie i umożliwiają ich lokalizację oraz naprawę w krótszym czasie. Nowoczesne technologie, np. linie kablowe zamiast napowietrznych, pozwalają zmniejszyć te straty, co przekłada się na niższe koszty i większą efektywność systemu elektroenergetycznego. Ponadto, dzięki modernizacji, stacje ładowania pojazdów oraz magazyny energii muszą być odpowiednio wpięte do systemu, aby uniknąć skoków napięcia i destabilizacji sieci.