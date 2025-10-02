problem Od 18 sierpnia 2025 r. pracownik został oddelegowany do wykonywania pracy na terytorium Niemiec. Wynagrodzenie wypłacamy 7. dnia miesiąca następnego. Za okres wykonywanej pracy w Polsce do 17 sierpnia wynagrodzenie łącznie wyniosło 4500 zł. Za okres pracy na terytorium Niemiec od 18 sierpnia wynagrodzenie wyniosło 4100 zł. Wraz z wynagrodzeniem za sierpień (8600 zł), 5 września wypłacono premię półroczną za okres I-VI w wysokości 3900 zł. Czy pracownikowi przysługiwała ulga w składkach za okres oddelegowania?

odpowiedź Tak, gdyż łączna kwota przychodu we wrześniu była wyższa od 8673 zł. U pracowników zatrudnionych w Polsce i oddelegowanych do pracy za granicą, których przychód jest wyższy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (niezależnie od tego, za jaki okres przysługuje) tj.: w 2025 r. wyższy niż 8673 zł, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowi część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień pobytu (par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego). Tak ustalona podstawa wymiaru składek nie może być niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Jeżeli przychód pracownika w danym miesiącu jest równy lub nie przekracza tego poziomu, wówczas pracodawca nie może zastosować zwolnienia wynikającego z tego przepisu. Nie ma zatem podstaw do odejmowania równowartości diet, ani też porównania przychodu do kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W wypadku uzyskiwania przez pracownika przychodu równego lub niższego od przeciętnego wynagrodzenia, podstawę wymiaru składek stanowi faktycznie uzyskiwany przez niego przychód.

We wrześniu łączny przychód pracownika wyniósł 12 500 zł i był wyższy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 8673 zł. Nie ma przy tym znaczenia, że we wrześniu wypłacono premię półroczną za okres, w którym pracownik nie był oddelegowany. Pracodawca, ustalając, czy przychód pracownika jest wyższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, a co za tym idzie, czy zachodzą przesłanki do zastosowania par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, powinien brać pod uwagę wszystkie przychody ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT osiągnięte od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika.

Pracodawca miał obowiązek obniżyć podstawę wymiaru składek o równowartość diet za każdy dzień pobytu pracownika na terytorium Niemiec, przy czym podstawa wymiaru nie mogła być niższa od 8673 zł (por. indywidualna interpretacja ZUS z 24 maja 2024 r. sygn. DI/100000/43/342/2024 oraz z 18 lipca 2023 r., sygn. DI/100000/43/653/2023).

Kurs przeliczeniowy diet

problem Firma 7 sierpnia 2025 r. wypłaciła pracownikowi oddelegowanemu do pracy na terytorium Francji, na wskazany przez niego rachunek bankowy, należne wynagrodzenie za lipiec w wysokości 15 500 zł. W lipcu pracownik przebywał za granicą 25 dni. Równowartość diety, o którą należy pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniosła: 25 dni x 55 euro = 1375 euro. Po jakim kursie należało przeliczyć podaną kwotę dla celów prawidłowego rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź Od 1 września 2023 r. zmieniono przepisy rozporządzenia składkowego. Stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych wypłacane przez płatnika składek przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ustawy o PIT). Dniem uzyskania przychodu jest dzień obciążenia rachunku bankowego pracodawcy (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.836.2020.4.MK1). Przyjmując, że był to 7 sierpnia 2025 r., do przeliczenia równowartości diety za każdy dzień pobytu pracownika za granicą, należało przyjąć średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. kurs z 6 sierpnia 2025 r.

Prezenty, upominki

problem Pracodawca ze względu na różnego rodzaje okoliczności takie jak jubileusz firmy, przejście pracownika, na emeryturę, a także ważne wydarzenia w życiu pracownika np. urodzenie się dziecka, urodziny, święta, chciałby przekazywać różnego rodzaju prezenty, upominki. Czy ich wartość będzie stanowić dla pracownika przychód do oskładkowania?

odpowiedź Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi (z pewnymi wyjątkami) przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT (art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej: u.s.u.s.). Za przychody ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT) uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Stanowią go w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Ponadto przychodami ze stosunku pracy są świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia nieodpłatnych świadczeń. Za sprawą wykładni, której dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), podejście organów podatkowych do kwestii ustalania przychodu z tego rodzaju świadczeń uległo na przestrzeni kilku lat dużym zmianom, opartym głównie na tym wyroku. Prezenty, upominki przekazywane pracownikom nie są nieodpłatnymi świadczeniami w rozumieniu ustawy o PIT stanowiącymi przychód ze stosunku pracy, lecz spełniają przesłanki darowizn, do których stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pracodawca nie pełni więc roli płatnika podatku dochodowego. Jeżeli prezenty wręczane pracownikom są formą gratulacji, uhonorowania pracownika z okazji istotnego dla niego dnia, a nie formą dodatkowej gratyfikacji za rezultaty pracy, to nie należy ich kwalifikować jako przychodów ze stosunku pracy, lecz jako darowizny. Pracodawca nie jest zobowiązany przepisami prawa pracy ani umową zawartą z pracownikiem do dokonywania takich świadczeń na rzecz pracowników, a tym samym pracownik nie może dochodzić od pracodawcy wydania upominku, dlatego należy uznać, że tego rodzaju świadczenia są darowiznami podlegającymi przepisom o podatku od spadków i darowizn (por. interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 7 lutego 2025 r. sygn. 0111-KDIB2-3.4015.325.2024.3.BD, 0112-KDIL2-1.4011.946.2024.2.TR oraz z 13 stycznia 2025 r. sygn. 0112-KDIL2-1.4011.898.2024.2.KF).

Jeżeli przekazywanie upominków, prezentów pracownikom nie stanowi dla nich przychodów ze stosunku pracy, tym samym nie stanowi podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatki pieniężne do zasiłków

problem Pracodawca zamierza przyznać pracownikom dodatek pieniężny do 100 proc. kwoty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, które ustawowo rozliczane są w wysokości 80 proc. ustalonej podstawy. Czy kwota takiego dodatku będzie stanowić podstawę do oskładkowania?

odpowiedź Nie. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w par. 2 rozporządzenia składkowego, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia wypadkowego (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 u.s.u.s.). W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków (art. 18 ust. 2 u.s.u.s.). Z treścią tego przepisu koresponduje par. 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego, wyłączający z podstawy wymiaru składek składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, pobierania zasiłków – chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. Podstawy wymiaru składek nie stanowi dodatek uzupełniający 80 proc. zasiłku chorobowego wypłacanego przez pracodawcę do kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100 proc. przychodu pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek (par. 2 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia składkowego). Zasadne jest zastosowanie wykładni rozszerzającej w odniesieniu do par. 2 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia składkowego i przyjęcie stanowiska, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią dodatki uzupełniające zasiłek chorobowy, jak również dodatki uzupełniające świadczenie rehabilitacyjne wypłacane przez pracodawców – do kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym lub świadczeniem rehabilitacyjnym przychodu pracownika.

Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami należy uznać, że dodatek uzupełniający 80 proc. wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, a także w przypadku jego wypłaty za okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, do kwoty nieprzekraczającej łącznie 100 proc. przychodu pracownika, zwolniony będzie z oskładkowania (por. interpretacja indywidualna ZUS z 11 czerwca 2025 r., sygn. DI/100000/43/425/2025). ©℗