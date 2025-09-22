Świadczenie wspierające przyznawane od 2024 r. przeznaczone jest dla osób, które wymagają stałej opieki. Problem polega na tym, że osobą wymagającą opieki ktoś musi się również zajmować. Opiekuni takich osób mogą z kolei liczyć na zasiłek opiekuńczy, chociaż ZUS zapowiada ucięcie sporej liczby takich świadczeń.

Świadczenie wspierające powstało z myślą o osobach, które nie są w stanie podjąć pracy ze względu na chorobę. Miesięczna wysokość świadczenia wspierającego może przekroczyć nawet 4 tys. zł miesięcznie, ale do świadczenia nie ma prawa opiekun osoby chorej. Opiekun może więc liczyć jedynie na zasiłek opiekuńczy. ZUS planuje jednak sporo zaoszczędzić na tego rodzaju zasiłkach i zapowiada liczne kontrole. Niektóre osoby być może będą nawet zmuszone do oddawania już wcześniej wypłaconych zasiłków.

Świadczenie wspierające - możesz otrzymać od 751 zł do 4134 zł miesięcznie

Świadczenie wspierające wypłacane jest niezależnie od dochodów, a wysokość wypłaty zależy od ilości punktów przyznanych niepełnosprawnemu przez WZON (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Dokładna tabela punktów wraz z wysokością przysługującego świadczenia znajduje się w osobnym artykule.

Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona jest od liczby przyznanych punktów WZON. Przy 70–74 punktach wynosi ono 751,56 zł miesięcznie (40% renty socjalnej), przy 75–79 punktach 1127,35 zł (60%), a przy 80–84 punktach 1503,13 zł (80%). Osoby z 85–89 punktami otrzymują 2254,69 zł (120%), przy 90–94 punktach świadczenie rośnie do 3382,04 zł (180%), a najwyższa kwota – 4133,64 zł miesięcznie (220%) – przysługuje przy 95–100 punktach.

Zasiłek opiekuńczy dla osoby zajmującej się chorym

Chociaż o świadczenie wspierające może starać się jedynie osoba wymagająca opieki, to opiekunowie również mogą liczyć na wsparcie od ZUS. Mowa tutaj o zasiłku opiekuńczym.

Obecnie zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia i przysługuje po okazaniu zwolnienia lekarskiego, pod warunkiem że nie ma w domu innego opiekuna. Według nowych propozycji ZUS chciałby mieć pełny wgląd w to, kto faktycznie sprawuje opiekę nad chorym, aby wykluczyć sytuacje, w których wsparcie otrzymuje osoba niebędąca jedynym opiekunem. W praktyce oznacza to, że świadczenie mogłoby nie przysługiwać w przypadku obecności w mieszkaniu dorosłego domownika zdolnego do sprawowania opieki.

Możliwe kontrole zasiłków opiekuńczych ze strony ZUS

ZUS zapowiada, że chce znacznie bardziej szczegółowo przyjrzeć się wykorzystywaniu zasiłków opiekuńczych. Zasiłek opiekuńczy może zostać cofnięty, jeśli w gospodarstwie domowym przebywa inna osoba, która mogłaby przejąć opiekę nad chorym członkiem rodziny.

To właśnie ten zapis budzi coraz więcej kontrowersji i jest obecnie przedmiotem analiz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wskazuje, że obecne przepisy mogą być nadużywane i planuje wprowadzenie zmian, które umożliwią dokładniejszą weryfikację sytuacji rodzinnej osoby ubiegającej się o świadczenie.