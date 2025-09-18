Takie są skutki regulacji z 5 sierpnia 2025 r. uchylającej ustawę o CIE (Dz. U. 2025, poz. 1216), która wchodzi dziś w życie. Zgodnie z nią, zadania Centralnej Informacji Emerytalnej przejmie ZUS, co ma być dużo tańszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem.

Dane ze wszystkich filarów zintegruje ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma być odpowiedzialny za udostępnienie ubezpieczonym informacji o:

środkach zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) i kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

pracowniczych programach emerytalnych (PPE), otwartych funduszach emerytalnych (OFE) i pracowniczych planach kapitałowych (PPK),

zewidencjonowanych składkach i wpłatach,

wartości jednostek uczestnictwa w funduszach, papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych.

mObywatel zamiast Centralnej Informacji Emerytalnej

Zgodnie z ustawą wszyscy ubezpieczeni, którzy mają aktywny profil informacyjny w systemie ZUS i oszczędzają na emeryturę będą mogli sprawdzić swoje dane emerytalne w aplikacji mObywatel. Jak podkreślał podczas prac nad projektem wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, celem ustawy było uproszczenie dostępu do informacji i lepsza integracja danych. – Stawiamy na zaufanie i przystępność usługi, a także oszczędności i spójność systemu – zaznaczył wiceminister. Funkcja udostępniania danych emerytalnych w aplikacji mObywatel zacznie działać od 1 stycznia 2026 r.