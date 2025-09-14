Jesienno-zimowy pobyt w sanatorium to nie tylko niższe koszty niż w sezonie letnim, ale też brak tłumów i gwaru. W górach można się cieszyć wspaniałymi śnieżnymi krajobrazami, nad morzem zaś korzystać z dobroczynnego jodu, który wspiera odporność i działa antybakteryjnie. W kołobrzeskich sanatoriach, jak Mewa, Muszelka czy Perła Bałtyku, kuracjusze uczestniczą w zabiegach, spacerują po okolicy nawet przy sztormowej pogodzie, wdychając jod, a czas wolny spędzają na wycieczkach, w basenach solankowych lub na wieczorkach integracyjnych.
Zmiana cen od 1 października. Ile będzie kosztował turnus?
Poniższy cennik obejmuje wyłącznie zakwaterowanie i wyżywienie. Zabiegi w ramach leczenia uzdrowiskowego finansuje NFZ. Ceny różnią się w zależności od sezonu:
- sezon I (tańszy) obejmuje październik–kwiecień;
- sezon II (droższy) maj–wrzesień.
Oto zestawienie kosztów 21-dniowego turnusu w sanatorium z NFZ od 1 października 2025 r. r. do 30 kwietnia 2026 r. (sezon I) oraz od 1 maja do 30 września 2025 r.:
Pokoje jednoosobowe
- z pełnym węzłem sanitarnym: 684,60 zł (sezon I) / 858,90 zł (sezon II);
- w studiu (łazienka wspólna): 548,10 zł (sezon I) / 785,40 zł (sezon II);
- bez pełnego węzła sanitarnego: 522,90 zł (sezon I) / 697,20 zł (sezon II).
Pokoje dwuosobowe
- z pełnym węzłem sanitarnym: 409,50 zł (sezon I) / 573,30 zł (sezon II);
- w studiu: 342,30 zł (sezon I) / 522,90 zł (sezon II);
- bez pełnego węzła sanitarnego: 298,20 zł (sezon I) / 409,50 zł (sezon II).
Pokoje wieloosobowe
- z pełnym węzłem sanitarnym: 262,50 zł (sezon I) / 310,80 zł (sezon II);
- w studiu: 249,90 zł (sezon I) / 285,60 zł (sezon II);
- bez pełnego węzła sanitarnego: 222,60 zł (sezon I) / 249,90 zł (sezon II).
Wyjazd do sanatorium 2025. Od czego zależy długość kolejki?
Długość oczekiwania na turnus sanatoryjny finansowany przez NFZ różni się w zależności od województwa i zależy od kilku czynników, do których należą między innymi:
- stan zdrowia pacjenta;
- liczba tak zwanych zwrotów w poszczególnych województwach;
- liczba miejsc w uzdrowiskach w danym oddziale NFZ.
Wyjazd do sanatorium w I sezonie (październik-kwiecień). O czym warto pamiętać?
W przypadku gdy planujemy wyjechać do sanatorium podczas zimniejszej części roku, warto wcześniej zadzwonić do placówki i upewnić się, czy zabiegi będą odbywały się w tym samym budynku, co zakwaterowanie. Jeśli okaże się, że trzeba będzie wychodzić na dwór, by przejść np. na basen czy na zabiegi, warto zabrać ze sobą buty z antypoślizgową podeszwą, żeby uniknąć upadków. Co jeszcze warto spakować na wyjazd do sanatorium?
Niezbędne dokumenty
- skierowanie z NFZ;
- dowód osobisty lub paszport;
- potwierdzenie ubezpieczenia (np. legitymacja emeryta-rencisty, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);
- wyniki badań, karty wypisowe ze szpitala, inne dokumenty medyczne potrzebne lekarzowi.
Leki i wyposażenie zdrowotne
- wszystkie przyjmowane na stałe leki (sanatorium ich nie zapewnia);
- okulary, aparat słuchowy, ciśnieniomierz lub inne urządzenia potrzebne na co dzień.
Ubrania i rzeczy codzienne
- kostium kąpielowy, czepek, szlafrok, klapki i okulary do pływania;
- wygodne buty do spacerów i ćwiczeń;
- dodatkowy ręcznik;
- ubrania odpowiednie do pogody i pory roku.
Rzeczy umilające czas, sprzyjające wypoczynkowi
- książki, krzyżówki;
- słuchawki do telefonu/ komputera itp.;
- stopery do uszu.
Wyjazd do sanatorium 2025. Za co nie płaci NFZ?
Do kosztów pobytu w sanatorium należy doliczyć kilka opłat, których nie pokrywa NFZ. Należą do nich:
- koszt przejazdu do sanatorium i z powrotem;
- częściowa odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach (dokładne wysokości opłat znajdują się w pierwszej części tekstu);
- pobyt opiekuna pacjenta;
- dodatkowe obowiązujące w miejscu położenia sanatorium opłaty, np. opłata klimatyczna;
- koszty zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Wyjazd do sanatorium na NFZ. Podsumowanie
Od 1 października 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. obowiązują niższe ceny za pobyt w sanatorium. Opłata dotyczy zakwaterowania i wyżywienia, zabiegi finansuje NFZ. Najtańsze są pokoje wieloosobowe bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego, które kosztują 10,60 zł za dzień, czyli 222,60 zł za cały 21-dniowy turnus. Co taki pokój oznacza w praktyce? Musimy go dzielić z 3, 4 osobami, a łazienka znajduje się na korytarzu. Najdroższa opcja to pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Kosztuje 32,60 zł za dzień, czyli 684,60 zł za 21 dni (pełny turnus).
