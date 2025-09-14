Jesienno-zimowy pobyt w sanatorium to nie tylko niższe koszty niż w sezonie letnim, ale też brak tłumów i gwaru. W górach można się cieszyć wspaniałymi śnieżnymi krajobrazami, nad morzem zaś korzystać z dobroczynnego jodu, który wspiera odporność i działa antybakteryjnie. W kołobrzeskich sanatoriach, jak Mewa, Muszelka czy Perła Bałtyku, kuracjusze uczestniczą w zabiegach, spacerują po okolicy nawet przy sztormowej pogodzie, wdychając jod, a czas wolny spędzają na wycieczkach, w basenach solankowych lub na wieczorkach integracyjnych.

Zmiana cen od 1 października. Ile będzie kosztował turnus?

Poniższy cennik obejmuje wyłącznie zakwaterowanie i wyżywienie. Zabiegi w ramach leczenia uzdrowiskowego finansuje NFZ. Ceny różnią się w zależności od sezonu:

sezon I (tańszy) obejmuje październik–kwiecień;

sezon II (droższy) maj–wrzesień.

Oto zestawienie kosztów 21-dniowego turnusu w sanatorium z NFZ od 1 października 2025 r. r. do 30 kwietnia 2026 r. (sezon I) oraz od 1 maja do 30 września 2025 r.:

Pokoje jednoosobowe

z pełnym węzłem sanitarnym: 684,60 zł (sezon I) / 858,90 zł (sezon II);

w studiu (łazienka wspólna): 548,10 zł (sezon I) / 785,40 zł (sezon II);

bez pełnego węzła sanitarnego: 522,90 zł (sezon I) / 697,20 zł (sezon II).

Pokoje dwuosobowe

z pełnym węzłem sanitarnym: 409,50 zł (sezon I) / 573,30 zł (sezon II);

w studiu: 342,30 zł (sezon I) / 522,90 zł (sezon II);

bez pełnego węzła sanitarnego: 298,20 zł (sezon I) / 409,50 zł (sezon II).

Pokoje wieloosobowe

z pełnym węzłem sanitarnym: 262,50 zł (sezon I) / 310,80 zł (sezon II);

w studiu: 249,90 zł (sezon I) / 285,60 zł (sezon II);

bez pełnego węzła sanitarnego: 222,60 zł (sezon I) / 249,90 zł (sezon II).

Wyjazd do sanatorium 2025. Od czego zależy długość kolejki?

Długość oczekiwania na turnus sanatoryjny finansowany przez NFZ różni się w zależności od województwa i zależy od kilku czynników, do których należą między innymi:

stan zdrowia pacjenta;

liczba tak zwanych zwrotów w poszczególnych województwach;

liczba miejsc w uzdrowiskach w danym oddziale NFZ.

Wyjazd do sanatorium w I sezonie (październik-kwiecień). O czym warto pamiętać?

W przypadku gdy planujemy wyjechać do sanatorium podczas zimniejszej części roku, warto wcześniej zadzwonić do placówki i upewnić się, czy zabiegi będą odbywały się w tym samym budynku, co zakwaterowanie. Jeśli okaże się, że trzeba będzie wychodzić na dwór, by przejść np. na basen czy na zabiegi, warto zabrać ze sobą buty z antypoślizgową podeszwą, żeby uniknąć upadków. Co jeszcze warto spakować na wyjazd do sanatorium?

Niezbędne dokumenty

skierowanie z NFZ;

dowód osobisty lub paszport;

potwierdzenie ubezpieczenia (np. legitymacja emeryta-rencisty, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);

wyniki badań, karty wypisowe ze szpitala, inne dokumenty medyczne potrzebne lekarzowi.

Leki i wyposażenie zdrowotne

wszystkie przyjmowane na stałe leki (sanatorium ich nie zapewnia);

okulary, aparat słuchowy, ciśnieniomierz lub inne urządzenia potrzebne na co dzień.

Ubrania i rzeczy codzienne

kostium kąpielowy, czepek, szlafrok, klapki i okulary do pływania;

wygodne buty do spacerów i ćwiczeń;

dodatkowy ręcznik;

ubrania odpowiednie do pogody i pory roku.

Rzeczy umilające czas, sprzyjające wypoczynkowi

książki, krzyżówki;

słuchawki do telefonu/ komputera itp.;

stopery do uszu.

Wyjazd do sanatorium 2025. Za co nie płaci NFZ?

Do kosztów pobytu w sanatorium należy doliczyć kilka opłat, których nie pokrywa NFZ. Należą do nich:

koszt przejazdu do sanatorium i z powrotem;

częściowa odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach (dokładne wysokości opłat znajdują się w pierwszej części tekstu);

pobyt opiekuna pacjenta;

dodatkowe obowiązujące w miejscu położenia sanatorium opłaty, np. opłata klimatyczna;

koszty zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Wyjazd do sanatorium na NFZ. Podsumowanie

Od 1 października 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. obowiązują niższe ceny za pobyt w sanatorium. Opłata dotyczy zakwaterowania i wyżywienia, zabiegi finansuje NFZ. Najtańsze są pokoje wieloosobowe bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego, które kosztują 10,60 zł za dzień, czyli 222,60 zł za cały 21-dniowy turnus. Co taki pokój oznacza w praktyce? Musimy go dzielić z 3, 4 osobami, a łazienka znajduje się na korytarzu. Najdroższa opcja to pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Kosztuje 32,60 zł za dzień, czyli 684,60 zł za 21 dni (pełny turnus).