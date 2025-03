Kto może liczyć na przyspieszony pobyt w sanatorium w 2025 r.? Jest kilka uprzywilejowanych grup. Z artykułu dowiesz się również, ile dziś wynoszą ceny za pobyt w uzdrowiskach i który rodzaj pokoju wybrać, by nie nadwyrężyć budżetu.

Są grupy osób uprawnionych do krótszego oczekiwania w kolejce do sanatorium. Kto do nich należy? Jak zmieniają się ceny za pobyt w uzdrowiskach w zależności od okresu rozliczeniowego i standardu pokoju? Te informacje znajdziesz w artykule.

Opłaty za sanatorium wkrótce się zmienią

Opłaty za sanatorium na NFZ zależą od aktualnego sezonu rozliczeniowego oraz rodzaju pokoju (np. pokój jedno-, dwu- lub wieloosobowy; z łazienką w pokoju lub łazienką na korytarzu itd.).

Aktualnie mamy pierwszy sezon rozliczeniowy. Potrwa do 30 kwietnia. Natomiast od 1 maja rozpocznie się drugi sezon, w którym opłaty za sanatorium wzrosną. Wyższe ceny będą obowiązywały do 30 września.

Wysokość opłat za sanatorium ustala Ministerstwo Zdrowia. Zazwyczaj turnus trwa 21 dni, czyli trzy tygodnie. Kuracjusze muszą pokryć koszty wyżywienia oraz zakwaterowania.

Koszty pobytu w sanatorium. Ile wynoszą? [CENY]

Ceny za pobyt w sanatorium są zróżnicowane według poniższych wytycznych:

pokój jednoosobowy

z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (posiada łazienkę z umywalką, WC, wanną lub prysznicem)

32,60 zł – w pierwszym sezonie rozliczeniowym

40,90 zł – w drugim sezonie rozliczeniowym

w studiu (posiada np. umywalkę, natrysk i WC)

26,10 zł – w pierwszym sezonie rozliczeniowym

37,40 zł – w drugim sezonie rozliczeniowym

bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego (np. pokoje jednoosobowy i dwuosobowy mają wspólną łazienkę)

24,90 zł – w pierwszym sezonie rozliczeniowym

33,20 zł – w drugim sezonie rozliczeniowym

pokój dwuosobowy

z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (posiada łazienkę z umywalką, WC, wanną lub prysznicem)

19,50 zł – w pierwszym sezonie rozliczeniowym

27,30 zł – w drugim sezonie rozliczeniowym

w studiu (posiada np. umywalkę, natrysk i WC)

16,30 zł – w pierwszym sezonie rozliczeniowym

24,90 zł – w drugim sezonie rozliczeniowym

bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego sanitarnego (np. pokoje jednoosobowy i dwuosobowy mają wspólną łazienkę)

14,20 zł – w pierwszym sezonie rozliczeniowym

19,50 zł – w drugim sezonie rozliczeniowym

pokój wieloosobowy

z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (posiada łazienkę z umywalką, WC, wanną lub prysznicem)

12,50 zł – w pierwszym sezonie rozliczeniowym

14,80 zł – w drugim sezonie rozliczeniowym

w studiu (posiada np. umywalkę, natrysk i WC)

11,90 zł – w pierwszym sezonie rozliczeniowym

13,60 zł – w drugim sezonie rozliczeniowym

bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego sanitarnego (np. pokoje jednoosobowy i dwuosobowy mają wspólną łazienkę)

10,60 zł – w pierwszym sezonie rozliczeniowym

11,90 zł – w drugim sezonie rozliczeniowym

Jeśli posiadamy numer skierowania i chcemy sprawdzić dokładną datę naszego wyjazdu do sanatorium, należy skorzystać z bezpłatnej, oficjalnej przeglądarki skierowań NFZ. Jest dostępna po adresem TUTAJ. Gdy wpiszemy swoją datę urodzenia i numer skierowania, dowiemy się, kiedy wypada nasz turnus.

Jaki jest czas oczekiwania do sanatorium w poszczególnych województwach? Dowiesz się z artykułu "Wyjazd do sanatorium w 2025 r. Jakie są aktualne ceny i jak długo trzeba czekać? [LISTA]".

Kto ma prawo krócej czekać w kolejce do sanatorium?

Do krótszego oczekiwania w kolejce do sanatorium uprawnienia mają następujące grupy osób:

inwalidzi wojenni

inwalidzi wojskowi

kombatanci

uprawnieni żołnierze i pracownicy (którzy zostali poszkodowani, wykonując zadania poza granicami kraju, i muszą leczyć nabyte wówczas urazy i choroby)

posiadający status weterana poszkodowanego

posiadający tytuł oraz legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu

posiadający tytuł oraz legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Chcesz ekspresowo wyjechać do sanatorium? Skorzystaj z tzw. zwrotów

W przypadku gdy zależy ci na jak najszybszym podreperowaniu swojego zdrowia i wyjeździe do sanatorium, możesz skorzystać z tzw. zwrotów. To miejsca, których nie wykorzystali kuracjusze, ponieważ przeszkodziły im w tym np. osobiste sprawy czy choroba.

Aby skorzystać ze zwrotów, należy złożyć podanie o przydział miejsca w sanatorium z puli tzw. zwrotów. Można to zrobić w odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ osobiście albo wysyłając pocztą. Informację zwrotną na podany numer telefonu możesz otrzymać nawet w ciągu 3 dni przed planowanym turnusem, dlatego warto być wcześniej przygotowanym.

Kto może otrzymać miejsce ze zwrotów?

Miejsce z tzw. zwrotów można otrzymać tylko w sytuacji gdy obiekt, w którym zwolniło się miejsce, odpowiada naszemu profilowi leczenia. Kolejnymi warunkami są: wpisanie i zakwalifikowanie naszego skierowania na listę oczekujących oraz niekorzystanie z sanatorium w ciągu ostatnich 18 miesięcy .