Zimowy turnus w sanatorium ma wiele korzyści dla zdrowia. Choćby największe stężenie jodu nad morzem występuje właśnie podczas jesiennych i zimowych miesięcy. Z kolei górskie miejscowości mają wyjątkowy urok dzięki białej oprawie. Które kurorty szczególnie warto odwiedzić o tej porze roku?

W Polsce znajduje się 45 uzdrowisk, czyli miejscowości spełniających regulacje wymienione w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Miejscowości uzdrowiskowe to obszary posiadające szczególne właściwości prozdrowotne, które pozwalają na uzyskanie takiego statusu. Do tych walorów należą naturalne surowce oraz właściwości lecznicze klimatu. Posiadają je m.in. wymienione poniżej miejscowości. Jeśli planujemy zimowy pobyt w sanatorium, warto rozważyć wybór którejś z nich.

Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój znajduje się w Beskidzie Sądeckim, w dolinie potoku Kryniczanka. Miasto otaczają wzgórza Góry Parkowej, Krzyżowej, Jasiennika. W Krynicy-Zdroju seniorzy mogą skorzystać zarówno z bogatej oferty sanatoriów, jak i okolicznych atrakcji. Należą do nich m.in. kolejka na Górę Parkową, pijalnia wód, wycieczki, kuligi czy jarmark świąteczny, który odbywa się w dniach 18.12-7.01 i 20.01-25.02. Zimą dzięki pięknej, białej oprawie miasto ma wyjątkowy urok.

Kołobrzeg

Kołobrzeg to bardzo popularny polski kurort. Nadmorski klimat sprzyja szczególnie osobom borykającym się z chorobami układu oddechowego, cukrzycą, tarczycą czy chorobami układu krążenia. Uzdrowisko słynie m.in. z wykorzystywanej w zabiegach borowiny. To nazwa torfu, który jest bogaty w substancje o działaniu bakteriobójczym, przeciwzapalnym i odżywczym.

Jak przekazała Gazecie Prawnej Agnieszka Stachura, zastępczyni kierownika ds. marketingu w Uzdrowisku Kołobrzeg S.A., do którego należą Sanatorium Mewa, Muszelka oraz Perła Bałtyku, w kołobrzeskich sanatoriach kuracjusze mogą spodziewać się licznych atrakcji. Należą do nich wieczorki integracyjne oraz dodatkowo płatne wycieczki, m.in. w okolice Kołobrzegu, do Świnoujścia, do Berlina, a także przejazd kolejką turystyczną po Kołobrzegu.

We wszystkich obiektach są baseny solankowe, z których seniorzy mogą odpłatnie korzystać popołudniami poza zbiegami. Właściwości solanki są wykorzystywane przede wszystkim do leczenia chorób układu krążenia i oddechowego.

Szerokie i długie plaże sprzyjają spacerom brzegiem morza. Warto wiedzieć, że szczególnie dużo jodu nad morzem występuje w miesiącach jesienno-zimowych. Intensywne wiatry sprzyjają uwalnianiu się pierwiastka z wody do atmosfery. Suplementacja jodem wspomaga równowagę hormonalną, regulowanie metabolizmu oraz wzmacnia odporność.

Polańczyk

Polańczyk to miejscowość położona nad jeziorem Solińskim w Bieszczadach. W wyjątkowo pięknych okolicznościach przyrody, w otoczeniu gór znajduje się centrum leczenia osób, którym doskwierają choroby dróg oddechowych, choroby kardiologiczne, choroby reumatyczne czy cukrzyca. W miejscowości panuje specyficzny mikroklimat ze względu na wody jeziora Solińskiego, które łagodzą ostre górskie powietrze.

Polanica-Zdrój

Polanica-Zdrój jest nazywana perłą polskich uzdrowisk. To miejscowość uzdrowiskowa położona na wysokości 380-410 m n.p.m. w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej. Liczy 7,5 tys. mieszkańców. Jest znana z wyjątkowych krajobrazów i walorów leczniczych. W uzdrowisku zregenerują się szczególnie osoby z chorobami kardiologicznymi, górnych dróg oddechowych, a także chorobami naczyń obwodowych, ortopedyczno – urazowych, reumatologicznych, układu krążenia czy nadciśnieniem.

W ofercie sanatorium uzdrowiskowego Wielka Pieniawa jest ponad 110 różnych zabiegów leczniczych i rekreacyjnych, m.in.:

krioterapia

zabiegi na bazie alg i minerałów

kąpiele mineralne

kąpiele borowinowe

suche CO2

kąpiele solankowe

Na co warto zwrócić uwagę w okresie jesienno-zimowym?

Przy planowaniu pobytu w sanatorium, zwłaszcza zimą, warto zwrócić uwagę, czy zabiegi wykonywane są w głównym budynku. W niektórych ośrodkach trzeba się przemieszczać między poszczególnymi pawilonami, aby dostać się na zabiegi. Warto o to dopytać, np. dzwoniąc do wybranego przez nas sanatorium. Dzięki temu dowiemy się, czy powinniśmy zabrać buty o odpowiedniej podeszwie, by uniknąć poślizgnięcia się na lodzie w czasie mrozu.

Pobyt w sanatorium zimą. Jakie są ceny?

Osoby pełnoletnie w sanatoriach muszą opłacić wyżywienie i zakwaterowanie. Aktualnie trwa sezon I, który rozpoczął się 1 października i potrwa do 30 kwietnia. W tym okresie ceny za pobyt w sanatorium wynoszą:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,60 zł

pokój jednoosobowy w studiu – 26,10 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,90 zł

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,50 zł

pokój dwuosobowy w studiu – 16,30 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,20 zł

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,50 zł

pokój wieloosobowy w studiu – 11,90 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,60 zł

Podane stawki to ceny zakwaterowania za jeden dzień pobytu, przy czym turnus trwa zazwyczaj 21 dni. Poza opłatami za zakwaterowanie czy wyżywienie, kuracjusze muszą we własnym zakresie uregulować również koszty transportu do sanatorium i z powrotem, opłatę klimatyczną oraz zabiegi niezwiązane z chorobą, jeśli na takie się zdecydują.