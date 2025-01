Chciałbyś wyjechać do sanatorium w tym roku, jednak jeszcze nie podjąłeś kroków, by zaplanować pobyt? Jak się okazuje, wciąż możesz to zrobić. Rzecznik NFZ przesłał nam wykaz długości kolejek do sanatorium. Sprawdź, ile trzeba czekać w poszczególnych województwach oraz jakie są aktualne ceny za pobyt.

W Polsce mamy 16 wojewódzkich oddziałów NFZ, które są odpowiedzialne za rejestrację i realizację skierowań do sanatoriów. O tym, do którego oddziału należymy, decyduje nasze miejsce zamieszkania.

Długość kolejki do sanatorium zależy od kilku czynników. Są to:

liczba miejsc w uzdrowiskach w poszczególnych oddziałach NFZ

stan zdrowia pacjenta

liczba tzw. zwrotów w danym województwie, czyli liczba rezygnacji z wyznaczonych terminów turnusów

liczba miejsc w uzdrowiskach w poszczególnych oddziałach NFZ

Kolejki w poszczególnych województwach

Ile obecnie trzeba czekać na wyjazd? Zapytaliśmy o to NFZ i otrzymaliśmy wykaz z aktualnymi okresami oczekiwania w kolejce w każdym z województw. Poniższa tabela zawiera również zeszłoroczne informacje, dzięki czemu widzimy zestawienie zmian, jakie nastąpiły w okresach oczekiwania na wyjazd do sanatorium r/r.

/> />

Według danych zawartych w tabelce aktualnie krócej niż w styczniu 2024 roku do sanatorium poczekamy w 9 województwach:

kujawsko-pomorskie – krócej o jeden miesiąc

lubuskie – krócej o 2 miesiące

małopolskie – krócej o 2 miesiące

mazowieckie – krócej o miesiąc

opolskie – krócej o 2 miesiące

podkarpackie – krócej o 3 miesiące

podlaskie – krócej o 3 miesiące

śląskie – krócej o 2 miesiące

wielkopolskie – krócej o miesiąc

Taki sam czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium pozostał w dwóch województwach:

lubelskie (4 miesiące)

świętokrzyskie (9 miesięcy)

W 4 województwach czas na wyjazd do sanatorium się wydłużył:

dolnośląskie (o 1 miesiąc dłużej)

łódzkie (o 1 miesiąc dłużej)

pomorskie (o 1 miesiąc dłużej)

zachodniopomorskie (o 1 miesiąc dłużej)

Wyjazd do sanatorium 2025. Jakie są aktualne ceny?

Podczas pobytu w sanatorium kuracjusze ponoszą częściowe koszty zakwaterowania oraz wyżywienia. Wysokość opłat jest z góry ustalana przez Ministerstwo Zdrowia, jednak zależy od sezonu rozliczeniowego oraz standardu pokoju.

Rozróżniamy dwa okresy rozliczeniowe: Pierwszy to miesiące od 1 października do 30 kwietnia. Drugi – od 1 maja do 30 września.

Są następujące rodzaje pokojów: z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, co oznacza, że posiadają łazienkę z umywalką, WC, wanną lub prysznicem; bez pełnego węzła sanitarnego, czyli takie, które posiadają np. umywalkę, natrysk i WC, oraz w studiu, czyli np. gdy pokoje jednoosobowy i dwuosobowy mają wspólną łazienkę przy pokojach.

Opłaty za zakwaterowanie są następujące:

1) Pokoje jednoosobowe:

pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,60 zł w pierwszym sezonie rozliczeniowym / 40,90 zł w drugim sezonie rozliczeniowym

pokój 1-osobowy w studiu – 26,10 zł / 37,40 zł

pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,90 zł /33,20 zł

2) Pokoje dwuosobowe:

pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,50 zł /27,30 zł

pokój 2-osobowy w studiu – 16,30 zł / 24,90 zł

pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,20 zł / 19,50 zł

3) Pokoje wieloosobowe:

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,50 zł / 14,80 zł

pokój wieloosobowy w studiu – 11,90 zł / 13,60 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,60 zł /11,90 zł

Co należy zabrać ze sobą do sanatorium?

Najważniejsze, co trzeba spakować do sanatorium, to:

skierowanie

dowód osobisty lub paszport

dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne, np. legitymację emeryta-rencisty ZUS, a jeśli się posiada, to także orzeczenie o niepełnosprawności

dokumentację medyczną (ważne badania, wypisy z pobytu w szpitalu itd. – wszystko, co może być przydatne do ustalenia przez lekarza programu zabiegów w sanatorium)

leki (należy zabrać ze sobą leki, które przyjmujemy na co dzień – sanatorium nie zapewnia leków, które bierze się na stałe), a także urządzenia ułatwiające funkcjonowanie, jak okulary czy aparat słuchowy

Ponadto warto zabrać ze sobą następujące rzeczy:

strój kąpielowy, szlafrok, czepek, klapki na basen i okulary do pływania

wygodne obuwie do pieszych wędrówek

dodatkowy ręcznik

odpowiednie do pory roku ubrania

Poza tym przydać się mogą:

książka, krzyżówki, sudoku

słuchawki

stopery

Planując zimowy wyjazd do sanatorium, warto pamiętać, aby zorientować się wcześniej, czy zabiegi wykonywane są w tym samym budynku, w którym mamy zakwaterowanie. W niektórych placówkach trzeba przemieszczać się między poszczególnymi pawilonami, aby dotrzeć na zabiegi. Wówczas należy wziąć ze sobą buty o odpowiedniej podeszwie, aby uniknąć poślizgnięcia się podczas mroźnej pogody.

Wyjazd do sanatorium. Czy warto zimą?

Za zimowym wyjazdem do sanatorium przemawiają korzystniejsze niż w sezonie letnim ceny pobytów. Jeśli planujemy wyjazd w góry, będziemy mogli podziwiać pokryty białym puchem krajobraz, z kolei nad morzem możemy liczyć na wyjątkowo dużą dawkę jodu. To pierwiastek, który ma działanie antybakteryjne, antywirusowe i przeciwgrzybicze.

Jak relacjonuje Agnieszka Stachura, zastępczyni kierownika ds. marketingu w Uzdrowisku Kołobrzeg S.A., do którego należą Sanatorium Mewa, Muszelka oraz Perła Bałtyku, w kołobrzeskich sanatoriach obecnie jest pełne obłożenie.

– Kuracjusze do południa mają zabiegi, później jest obiad, a następnie czas wolny. Wtedy bardzo dużo osób spaceruje, są tłumy nawet jak jest sztorm, co teraz często się zdarza. Podczas takiej pogody jest najwięcej jodu – podkreśla pracowniczka sanatorium.

Podczas pobytów goście poza zabiegami chętnie korzystają z wycieczek, są organizowane również wieczorki zapoznawcze, można skorzystać z basenów solankowych czy usług fryzjera.