Ile dokładnie będą wynosiły emerytury w 2025 r.? Jakich kwot „trzynastek” i „czternastek” mogą spodziewać się emeryci? Od czego zależy marcowa waloryzacja emerytur i jakie są prognozy?

Ile będą wynosiły świadczenia emerytalne po marcowej waloryzacji w 2025 r.? Ekspert emerytalny i rynku pracy Oskar Sobolewski przygotował dla czytelników Gazetaprawna.pl wyliczenia, które przedstawiają kwoty, jakie emeryci zobaczą na swoich kontach w bieżącym roku.

Marcowa waloryzacja emerytur w 2025 r. będzie wyjątkowo niska?

Zdarzało się, że waloryzacja emerytur była na poziomie 2-3 proc., więc to nie jest tak, że w 2025 r. będzie wyjątkowo niska, natomiast na pewno będzie niższa niż w zeszłym roku.W 2024 r. świadczenia wzrosły o wynosiła 12,12 proc., w 2023 r. prawie 15 proc., w 2022 r. to było 7 proc., ale już w 2020 i 2021 r. była niższa niż 5 proc.

Jeśli porównamy tegoroczną waloryzację do tej z marca 2024 r. czy 2023 r., to z pewnością będzie niższa.

/> />

Od czego zależy waloryzacja emerytur?

Główny wpływ na to, jaka jest waloryzacja emerytur, ma wysokość inflacji. W związku z tym, że w 2024 r. obserwowaliśmy spadek inflacji, przełoży się to na niższą waloryzację, a co za tym idzie, również wzrost świadczeń emerytalnych będzie niższy.

Kluczowe, o czym należy pamiętać, jest to, że na poziom waloryzacji emerytur wpływają wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze, czyli kwestia inflacji i wzrostu płac z poprzedniego roku. To czynniki, które kształtują marcową waloryzację emerytur.

11 lutego 2025 r. GUS opublikuje dane dotyczące wzrostu płac. Wówczas będziemy wiedzieć, ile wyniesie waloryzacja emerytur. Do określenia wskaźnika waloryzacji należy wtedy wziąć 20 proc. ze wzrostu płac i dodać do tego 3,6 proc. inflacji.

Jakie będą kwoty emerytur?

Biorąc pod uwagę znaną już inflację i prognozy dotyczące wzrostu płac, myślę, że waloryzacja emerytur będzie wynosiła około 5,4-5,5 proc.

Poniższe tabele przedstawiają przykładowe wysokości emerytur w 2024 r. i kwoty po marcowej waloryzacji w 2025 r. w dwóch wariantach w zależności od prognozowanej waloryzacji: 105,5 proc. oraz 105,42 proc.

/> />

/> />

Ile w 2025 r. wyniosą „trzynastki” i „czternastki”?

Tzw. trzynasta emerytura będzie wypłacona w wysokości najniższej emerytury, czyli ok. 1879 zł brutto. ZUS wypłaci ją w kwietniu. Natomiast tzw. czternasta emerytura też wynosi tyle, co najniższa emerytura, ale dla niektórych osób nie jest wypłacana w pełnej wysokości (jeśli przekroczą próg 2900 zł miesięcznie, „czternastka” zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”). Warto pamiętać, że część osób w ogóle nie otrzyma tzw. czternastej emerytury.

Dokładną kwotę najniższej emerytury poznamy 11 lutego, kiedy GUS opublikuje wzrost płac. Wówczas będziemy mieć pewność, ile dokładnie wyniesie „trzynastka” oraz o ile wzrosną emerytury w 2025 r.

Najniższa emerytura to świadczenie, które jest gwarantowane i wypłacane przez państwo dla osób, które mają odpowiedni ubezpieczeniowy staż pracy, czyli 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.