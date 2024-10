Planowana reforma abonamentu RTV może oznaczać poważne zmiany dla seniorów. Choć zwolnienia z opłat były dotąd istotnym wsparciem, nowe przepisy mogą przysporzyć wielu obywatelom dodatkowych kosztów. Istniejący system skrywa pułapki, które mogą nieoczekiwanie pozbawić niektóre osoby ważnych ulg.

Prace nad nową ustawą medialną mogą zmienić sposób finansowania mediów publicznych w Polsce. Obecny system abonamentowy przewiduje zwolnienia dla seniorów, ale pułapki w przepisach mogą skutkować utratą tego przywileju. Planowane reformy mogą wejść w życie najwcześniej w 2026 r., a do tego czasu wiele osób musi zachować czujność w związku z potencjalnymi zmianami.

Reforma abonamentu RTV. Co się zmieni?

Na ten moment abonament RTV jest uregulowany przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zgodnie z nimi, niektóre grupy, w tym seniorzy powyżej 60. roku życia, mogą być zwolnione z opłat, o ile ich emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zmiany proponowane w nowej ustawie mogą wpłynąć na sposób finansowania mediów, co może zakończyć istniejący model abonamentowy.

Zwolnienia z opłat abonamentu RTV. Kto może skorzystać?

Obecnie seniorzy mogą korzystać z przysługujących im zwolnień z abonamentu RTV, jeśli spełniają określone kryteria. Zgodnie z przepisami, uprawnieni do zwolnienia są:

osoby powyżej 60. roku życia , których emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

, których emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, osoby, które złożą odpowiedni formularz w placówce pocztowej,

osoby posiadające decyzję o wysokości emerytury.

Jednakże w tym miejscu istnieje pułapka dla osób owdowiałych – przejście z własnej emerytury na rentę rodzinną może spowodować utratę zwolnienia.

Abonament RTV a renta rodzinna. Pułapki w przepisach

Problem dotyczy seniorów, którzy przechodzą z własnej emerytury na wyższą rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Obecne przepisy nie uwzględniają renty rodzinnej jako świadczenia uprawniającego do zwolnienia z abonamentu. To oznacza, że osoba pobierająca rentę rodzinną nie jest uprawniona do zwolnienia, nawet jeśli wcześniej była zwolniona. Tym samym może powstać zaległość w płatnościach abonamentowych, a w przypadku nieuregulowania zaległości, sprawą może zająć się urząd skarbowy. Jest to ważny punkt, na który seniorzy muszą zwracać uwagę, aby nie wpaść w pułapkę przepisów.

Renta wdowia a abonament RTV. Jak nowe świadczenie wpłynie na zwolnienia?

Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzona zostanie nowa renta wdowia, która umożliwi łączenie emerytury z dodatkowym świadczeniem po zmarłym małżonku. W ramach tych zmian:

wdowy i wdowcy będą mogli pobierać jedno świadczenie w pełnej wysokości oraz drugie w wysokości 15 proc.,

suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Jednak ta zmiana może wpłynąć na status zwolnienia z abonamentu RTV. Osoby, które wcześniej korzystały ze zwolnienia z uwagi na niskie świadczenie, mogą po dodaniu renty wdowiej stracić to prawo.

Abonament RTV. Kto jeszcze korzysta z przywilejów?

W Polsce na rok 2023 z opłat abonamentowych RTV zwolnionych jest około 3,6 miliona osób. Zwolnienia te są przyznawane na podstawie konkretnych kryteriów prawnych, które obejmują m.in. osoby, które:

Ukończyły 75 lat,

Mają co najmniej 60 lat i pobierają emeryturę, która nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia,

Są zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

Są weteranami inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Aby skorzystać z tych zwolnień, osoby uprawnione muszą złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, zazwyczaj w placówkach Poczty Polskiej​

Przyszłość zwolnień z opłat za abonament RTV

W obliczu nadchodzących zmian ważne jest, aby seniorzy oraz osoby owdowiałe świadomie podchodziły do przepisów dotyczących abonamentu RTV. Renta rodzinna i nowe regulacje mogą wpłynąć na status zwolnień z opłat, co oznacza, że osoby dotychczas korzystające z ulg mogą stracić ten przywilej.