Eksperci podkreślają, że często na dzikie wysypiska śmieci trafiają nie odpady komunalne, porzucone odpady budowlane czy zużyte części samochodowe. Najgorzej jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju – w województwach zachodniopomorskim i śląskim. Tylko w ostatnich tygodniach Krajowa Administracja Skarbowa informowała o przechwyceniu nielegalnych transportów odpadów z Niemiec. – Nie ma twardych danych, ale lokalizacja dzikich wysypisk sugeruje, że może być to też efekt „importu” – ocenia Piotr Szewczyk, prezes Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.©℗

Dzikie wysypiska
