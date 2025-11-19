Dzikie wysypiska śmieci w Polsce
Eksperci podkreślają, że często na dzikie wysypiska śmieci trafiają nie odpady komunalne, porzucone odpady budowlane czy zużyte części samochodowe. Najgorzej jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju – w województwach zachodniopomorskim i śląskim. Tylko w ostatnich tygodniach Krajowa Administracja Skarbowa informowała o przechwyceniu nielegalnych transportów odpadów z Niemiec. – Nie ma twardych danych, ale lokalizacja dzikich wysypisk sugeruje, że może być to też efekt „importu” – ocenia Piotr Szewczyk, prezes Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.©℗
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję