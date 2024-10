15 października to ważna data dla emerytów. Wtedy bowiem na konta sporej grupy seniorów powinny trafić dodatkowe pieniądze w kwocie 258 zł. Nie każdy emeryt wie o tym dodatkowym świadczeniu. To wsparcie finansowe przeznaczone jest dla osób, które w przeszłości wykonywały ważne zadania na rzecz społeczeństwa. Kto otrzyma ekstra pieniądze?

Legitymowanie się stażem ratowniczym może przynieść dodatkowy zastrzyk gotówki dla emerytów. Seniorzy, którzy byli związani z Ochotniczą Strażą Pożarną lub ratownictwem górskim, mają szansę na comiesięczny dodatek do emerytury w wysokości 258 zł. Sprawdź, kto może ubiegać się o świadczenie ratownicze, jak złożyć wniosek i jakie warunki trzeba spełnić.

Od grudnia 2021 roku emeryci, którzy przez lata służyli w akcjach ratowniczych, mają prawo ubiegać się o dodatek ratowniczy. W 2024 roku wysokość tego świadczenia wynosi 258 zł miesięcznie. To świadczenie jest regularnie waloryzowane, a kwota obowiązująca od marca 2024 roku to realne wsparcie finansowe dla wielu seniorów. Świadczenie wypłacane jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i przyznawane jest dożywotnio.

Podstawą prawną przyznania dodatku ratowniczego jest ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku ratowniczym dla strażaków-ochotników oraz członków innych służb ratowniczych. Ustawa ta określa warunki, jakie muszą spełniać osoby uprawnione oraz zasady wypłaty świadczenia.

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, trzeba spełnić szereg kryteriów. Świadczenie może zostać przyznane tym emerytom, którzy byli czynnie zaangażowani w działalność ratowniczą. Do najważniejszych warunków należą:

bycie byłym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej lub ratownikiem górskim,

mężczyźni muszą udokumentować co najmniej 25 lat czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

kobiety muszą wykazać 20 lat służby.

Oprócz stażu, kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie aktywności ratowniczej przed 2011 rokiem.

Jak ubiegać się o świadczenie ratownicze? [PROCEDURA]

Procedura ubiegania się o dodatek ratowniczy jest prosta, choć wymaga odpowiedniej dokumentacji. Wnioski można składać do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku osób, które uczestniczyły w akcjach ratowniczych przed 2011 rokiem, konieczne jest oświadczenie podpisane przez trzy osoby, w tym co najmniej jedna pełniąca funkcję publiczną. Po 2011 roku dokumentację musi prowadzić Państwowa Straż Pożarna. Do głównych wymogów dokumentacyjnych zaliczamy:

zaświadczenia z PSP o uczestnictwie w akcjach ratowniczych,

oświadczenia świadków,

dokumenty potwierdzające staż służby.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 316) wydany na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Wypłaty świadczenia realizuje Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Pieniądze trafiają na konto emeryta do 15. dnia każdego miesiąca.

Ile wynosi świadczenie ratownicze w 2024 roku?

Od 1 marca 2024 roku kwota dodatku ratowniczego wynosi 258 zł miesięcznie, co daje 3096 zł w skali roku. Waloryzacja świadczenia odbywa się co roku, co gwarantuje jego wzrost w kolejnych latach. Kwota dodatku ratowniczego jest stała i wypłacana niezależnie od wysokości zasadniczej emerytury lub innych otrzymywanych dodatków. Oznacza to, że nawet osoby o wyższych świadczeniach emerytalnych mogą liczyć na to wsparcie. Raz przyznany dodatek jest wypłacany do końca życia, co zapewnia stabilność finansową emerytom, którzy przez lata narażali swoje życie dla dobra innych.