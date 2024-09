Nie tylko wiek decyduje o uzyskaniu świadczenia. Aby je otrzymać, należy spełnić jeszcze kilka dodatkowych warunków. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule.

Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS na wcześniejszą emeryturę mogą udać się między innymi osoby, które były zatrudnione w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Zasady reguluje ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wcześniejsza emerytura. Kto może ją otrzymać?

Wcześniejsza emerytura jest przyznawana osobom, które pracowały w szczególnych warunkach, mających negatywny wpływ na zdrowie. Dotyczy to pracowników, którzy pracowali pod ziemią, również przy kadmiu i ołowiu, w dużym natężeniu hałasu, przy pracach wiertniczych, obsłudze pieców produkcyjnych, w hutnictwie i przemyśle metalowym.

Do prac w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytur lub grupy inwalidzkiej zalicza się również:

prace w energetyce

w chemii

w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych

w leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym

w przemyśle lekkim

w transporcie i łączności

w gospodarce komunalnej

w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

w przemyśle poligraficznym

w służbie zdrowia i opiece społecznej

w zespołach formujących szkło

prace na statkach żeglugi powietrznej

prace w portach morskich

Szczegółowy wykaz stanowisk znajdziemy TUTAJ.

Wcześniejsza emerytura. Jakie warunki należy spełnić, by ją otrzymać?

Jak informuje ZUS, do otrzymania wcześniejszej emerytury uprawnione są osoby, które przed 31 grudnia 2008 r. spełniły następujące warunki:

osiągnęły wiek emerytalny

posiadają udokumentowany staż składkowy i nieskładkowy (dla kobiet 20 lat, dla mężczyzn 25 lat)

(dla kobiet 20 lat, dla mężczyzn 25 lat) osiągnęły wymagany staż pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach

nie brały udziału w Otwartym Funduszu Emerytalnym lub zrzekły się posiadanych tam środków na rzecz dochodów budżetu państwa

oraz osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nie przystąpiły do OFE lub zrzekły się środków na rzecz państwa oraz osiągnęły obniżony wiek emerytalny i przed przed 1 stycznia 1999 r. spełniły następujące warunki:

posiadają udokumentowany staż składkowy i nieskładkowy (dla kobiet 20 lat, dla mężczyzn 25 lat)

(dla kobiet 20 lat, dla mężczyzn 25 lat) udowodnią wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze bądź co najmniej 5 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią/ na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz kopalniach otworowych siarki (w tym drugim przypadku wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn obniża się o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż o 15 lat, w celu ustalenia wieku emerytalnego uwzględnia się okresy pracy górniczej przebyte także po 31 grudnia 1998 r.).

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

EMP wniosek o emeryturę – należy pobrać ze strony www.zus.pl lub zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest także dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej placówce ZUS

– należy pobrać ze strony www.zus.pl lub zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest także dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej placówce ZUS informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej

okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie

Wcześniejsza emerytura. Kiedy złożyć dokumenty?

– Dokumenty można składać nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ rentowy wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia, wskazując, które warunki nie zostały spełnione. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do emerytury, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku – czytamy na stronie ZUS.

Wcześniejsza emerytura. Czy można się odwoływać?

Jeśli decyzja ZUS okaże się dla nas niesatysfakcjonująca, przysługuje nam odwołanie. Należy je wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne.