Emeryci powinni szczególnie uważać na terminowe opłacanie abonamentu RTV. Niezapłacenie tej opłaty może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym zmniejszeniem emerytury. Fiskus coraz częściej ściga seniorów za zaległości, a brak reakcji na wezwanie do zapłaty może prowadzić do potrącenia zaległości bezpośrednio z ich świadczeń emerytalnych.

Abonament RTV. Obowiązek każdego posiadacza odbiornika

Abonament RTV to opłata, którą powinny uiszczać wszystkie osoby posiadające radio lub telewizor. Jak wynika z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zaledwie jedna trzecia Polaków przestrzega tego obowiązku. Poczta Polska, odpowiedzialna za pobieranie opłat, przeprowadza kontrole w domach, aby upewnić się, że osoby posiadające odbiorniki rzeczywiście płacą abonament.

Jeśli zarejestrowaliśmy nasz odbiornik, ale nie płacimy abonamentu, musimy liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. W pierwszej kolejności Poczta Polska wysyła wezwanie do zapłaty. Jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania dług nie zostanie uregulowany, sprawa trafia do skarbówki, co może skutkować potrąceniem zaległości z emerytury.

Fiskus ściga emerytów. Możliwe obniżenie świadczeń

Gdy fiskus przejmie sprawę, zadłużenie z tytułu abonamentu RTV może zostać pokryte z bieżących dochodów dłużnika. W przypadku emerytów, najczęściej oznacza to zmniejszenie emerytury. Należy pamiętać, że skarbówka może również ściągnąć zaległości z rachunku bankowego, nadpłaty podatku, pensji lub poprzez działania komornika.

Jak uniknąć kłopotów?

Aby uniknąć problemów, niezwykle ważne jest terminowe uiszczanie opłat. Abonament RTV należy opłacić do 25. dnia każdego miesiąca. Aktualnie, miesięczna opłata za samo radio wynosi 8,70 zł, a za telewizor lub telewizor wraz z radiem – 27,30 zł.

Kto jest zwolniony z obowiązku opłacania abonamentu RTV?

Na szczęście, nie wszyscy muszą obawiać się konieczności opłacania abonamentu RTV. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które ukończyły 75 lat, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, inwalidzi wojenni lub wojskowi, a także osoby powyżej 60. roku życia, których emerytura jest niższa niż połowa średniego wynagrodzenia.

Co zrobić w przypadku zaległości?

Jeśli nie jesteśmy w stanie zapłacić zaległości można wystąpić o umorzenie długu lub jego rozłożenie na raty, co pozwoli uniknąć potrąceń z emerytury. Jest to możliwe jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach - jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.