Od września nauczyciele będą mogli skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. To efekt nowelizacji Karty Nauczyciela, która wprowadza tzw. emeryturę stażową, dając pedagogom szansę na zakończenie kariery zawodowej przed osiągnięciem tradycyjnego wieku emerytalnego. Dzięki nowym przepisom, tysiące nauczycieli zyska prawo do świadczenia, które do tej pory było zarezerwowane wyłącznie dla osób spełniających kryterium wiekowe.

Kto może skorzystać z wcześniejszej emerytury?

Biznes Info przypomina, że zgodnie z nowelizacją, prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom pedagogicznym, którzy pracują w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Aby skorzystać z tej możliwości, pracownicy muszą spełniać określone warunki dotyczące stażu pracy. Wymagany jest 30-letni staż pracy, z czego co najmniej 20 lat musi stanowić faktyczne wykonywanie pracy nauczycielskiej.

Nauczyciele, którzy przed 1 września 2024 roku ukończą 58 lat, mogą już teraz złożyć wniosek o emeryturę stażową. W kolejnych latach wiek ten będzie obniżany, umożliwiając wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej osobom, które ukończą 56 lat w 2025 roku oraz 57 lat w 2026 roku.

Jak złożyć wniosek o emeryturę stażową?

Aby otrzymać świadczenie, nauczyciele muszą złożyć wniosek przed osiągnięciem standardowego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wnioski można składać już teraz, a świadczenia będą wypłacane od początku roku szkolnego 2024/2025, czyli od 1 września. Co ważne, prawo do świadczenia nie wygasa po osiągnięciu standardowego wieku emerytalnego, co oznacza, że nauczyciele mogą skorzystać z emerytury stażowej nawet po ukończeniu 60 czy 65 lat, jeśli spełnią wcześniej wymagane warunki.

Ile wynosi emerytura stażowa?

Wysokość emerytury stażowej będzie zależeć od zgromadzonych składek na koncie emerytalnym nauczyciela, które zostaną podzielone przez średnią dalszą długość życia określaną przez GUS. Warto podkreślić, że emerytura ta nie może być niższa niż minimalne świadczenie emerytalne. W obliczeniach zostaną także uwzględnione środki zgromadzone w ramach OFE, które po złożeniu wniosku zostaną przekazane na subkonto w ZUS.