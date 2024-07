Od 1 lipca 2024 r. najniższa płaca to 4300 zł, a więc automatycznie wzrosła także minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych. Jednak jeśli pracownik za czas niezdolności do pracy otrzymuje jakiś składnik wynagrodzenia, to do wyliczeń stosujemy specjalne zasady

W 2024 r., podobnie jak w roku poprzednim, stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła dwukrotnie – od 1 stycznia wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca wynosi 4300 zł. Nie oznacza to jednak, że jest to tzw. płaca zasadnicza. Na pensję minimalną mogą się bowiem składać premie, dodatki, nagrody, wynagrodzenie w formie akordowej, prowizyjnej, godzinowej czy w stałej stawce miesięcznej. Miesięczne wieloskładnikowe pobory pracownika po zsumowaniu nie mogą być niższe niż kwota ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli takie wynagrodzenie nie zostałoby osiągnięte, to pracownikowi przysługuje wyrównanie za każdą godzinę pracy. Takie ukształtowanie zarobków oraz prawo do poszczególnych składników w okresie absencji chorobowych ma wpływ na ustalanie podstawy wymiaru zasiłku, a także wynagrodzenia chorobowego.

W każdym razie od 1 lipca 2024 r. podstawa wymiaru zasiłków z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 3710,47 zł (4300 zł po odliczeniu 13,71 proc.).

Zasady ogólne

Podstawę wymiaru zasiłków z ubezpieczeń społecznych dla pracownika, a także wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Ustalone średnie wynagrodzenie będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe, jest pomniejszane o część składkową, którą finansuje ubezpieczony (łącznie 13,71 proc.).

Należy jednak zwrócić uwagę na art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 2780; dalej: ustawa zasiłkowa), który zastrzega, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, a także pozostałych świadczeń z tego ubezpieczenia z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie minimalne, po odliczeniu części składek społecznych odliczanych z dochodu pracownika, stanowi więc jednocześnie minimalną podstawę wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze godzin.

!Podwyżka pensji minimalnej wpływa również na wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Pracownikom, którzy na przełomie czerwca i lipca lub w lipcu przebywają np. na zwolnieniach lekarskich, należy zweryfikować podstawę wymiaru zasiłku, aby zapewnić podstawę minimalną.

Komentarz ZUS („Komentarz do ustawy do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ‒ wybrane zagadnienia” stanowiący załącznik do wytycznych nr 994800/0200/16/2023 członka zarządu nadzorującego Pion Świadczeń i Orzecznictwa ZUS) dodatkowo wyjaśnia, że podstawa wymiaru zasiłku wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników po pomniejszeniu o 13,71 proc. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy te kwoty są odpowiednio zmniejszane, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zatem podstawa wymiaru zasiłku przy pełnym etacie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę po odliczeniu składek społecznych, ale tylko gdy wynagrodzenie stanowiące tę podstawę razem ze składnikami niezmniejszanymi za czas choroby jest równe bądź wyższe od najniższej podstawy zasiłkowej obowiązującej dla pracowników pełnoetatowych. W takim przypadku podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi faktyczna podstawa, bez uwzględniania składników, do których pracownik zachowuje prawo przez cały czas. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Hipotetyczna podstawa

Jeśli pracownik otrzymuje, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe składniki, ale takie, które nie są pomniejszane za czas absencji chorobowych, np. premie, dodatek za staż pracy, funkcyjny, to najpierw należy ustalić hipotetyczną podstawę wymiaru zasiłku, a potem porównać ją z minimalną podstawą zasiłkową. Jeżeli podstawa ustalona z uwzględnieniem składników, do których pracownik zachowuje prawo mimo choroby, czyli ta hipotetyczna, jest równa bądź wyższa od minimalnej ustawowej, to jako podstawę wymiaru zasiłku przyjmuje się faktyczne wynagrodzenie, bez składników dodatkowych, których nie wlicza się do podstawy zasiłkowej.

Jeśli natomiast wszystkie zliczone składniki wynagrodzenia, z tymi niezmniejszanymi włącznie, nie dorównują podstawie minimalnej, to podstawę wymiaru zasiłku podwyższa się do kwoty tej minimalnej podstawy wymiaru, obliczonej jako różnica minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu 13,71 proc. i kwoty składnika, do którego pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, również po pomniejszeniu o część składkową. [przykład s. D1]

przykład

Niezmniejszany dodatek specjalny Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy chorował od 24 czerwca do 5 lipca. W maju br. pracownik pobrał zasiłek opiekuńczy, którego podstawa wymiaru ustalona z okresu maj 2023 r. ‒ kwiecień 2024 r. wyniosła 3340,26 zł (po odliczeniu składek), ale bez dodatku specjalnego, który wynosi 400 zł i nie jest pomniejszany za okresy niezdolności do pracy z powodu choroby zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania. Jaką przyjąć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za wskazany okres niezdolności do pracy? W myśl art. 43 ustawy zasiłkowej podstawy wymiaru zasiłku lub też wynagrodzenia chorobowego przysługującego u tego samego pracodawcy nie oblicza się na nowo (z nowego okresu), jeżeli w pobieraniu tego wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków – bez względu na ich rodzaj – nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż jeden miesiąc kalendarzowy. W opisywanej sytuacji mamy do czynienia z takim właśnie przypadkiem, bo ostatnio pracownik pobrał zasiłek w maju br. Minął więc tylko jeden pełny miesiąc i pracownik ponownie nabył prawo do zasiłku, tym razem chorobowego. Teoretycznie podstawa ustalona dla poprzedniego świadczenia (z okresu maj 2023 r. – kwiecień 2024 r.) powinna zostać przyjęta dla zasiłku chorobowego za cały okres orzeczonej choroby, tj. za czerwiec i lipiec 2024 r. Poprzednia podstawa wymiaru zasiłku, ustalona w maju 2024 r., wyniosła 3340,26 zł i została wyliczona tylko z wynagrodzenia za pracę, bez dodatku specjalnego, który wynosi 400 zł, a po odliczeniu składkowym – 345,16 zł. Łączna podstawa, a więc ta hipotetyczna (z dodatkiem), wynosząca 3685,42 zł, była więc wyższa niż minimalna podstawa zasiłków za okres styczeń–czerwiec 2024 r., która wynosiła 3660,42 zł (4242 zł - 13,71 proc.). To oznacza, że podstawę w wysokości 3340,26 zł należy pozostawić dla zasiłku za okres od 24 do 30 czerwca (siedem dni). Podstawa w tej wysokości nie wystarcza jednak dla zasiłku należnego za okres od 1 do 5 lipca. Nawet bowiem z dodatkiem specjalnym podstawa hipotetyczna jest niższa od obecnej minimalnej podstawy zasiłków w wysokości 3710,47 zł: 3340,26 zł + 345,16 zł = 3685,42 zł 3685,42 zł < 3710,47 zł. Dlatego podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za lipiec należy podwyższyć do kwoty minimalnej podstawy wymiaru, którą oblicza się w następujący sposób: 3710,47 zł - 345,16 zł = 3365,31 zł Jest to różnica między obecnym minimalnym wynagrodzeniem za pracę po pomniejszeniu o 13,71 proc. a kwotą składnika, do którego pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania chorobowego, po pomniejszeniu o 13,71 proc. Pracownikowi należy zatem wypłacić za lipiec 2024 r.: • zasiłek chorobowy: 3365,31 zł : 30 = 112,18 zł 112,18 zł x 80 proc. = 89,74 zł 89,74 zł x 5 dni = 448,70 zł • wynagrodzenie zasadnicze za pozostałą, przepracowaną część miesiąca (załóżmy, że od 1 lipca wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 4000 zł): 4000 zł : 30 = 133,33 zł 133,33 zł x 5 dni = 666,65 zł 4000 zł – 666,65 zł = 3333,35 zł Za lipiec pracownikowi przysługuje łącznie 4182,05 zł (3333,35 zł + 448,70 zł + 400 zł). ©℗

Zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne są składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku (par. 2 pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 728; ost.zm. Dz.U. 2023 r. poz. 1665).

Powyższe zwolnienie stosujemy, jeśli są spełnione wszystkie wymienione warunki. Przepisy ubezpieczeniowe nie określają bowiem, jak rozliczyć składki, gdy zasiłek przysługuje tylko za część miesiąca. Wiadomo jednak, że zwolniony ze składek pozostaje tylko ten jego ułamek, który przypada na okres pobierania zasiłku. Trzeba więc policzyć tę wartość składnika, która podlega oskładkowaniu. Ze względu na brak odpowiedniego wzoru, który miałby zastosowanie w tym przypadku, przyjęło się wysokość składnika wynagrodzeniowego dzielić przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca, mnożyć przez liczbę dni pobierania zasiłku/wynagrodzenia chorobowego, a następnie od wartości pełnego świadczenia odliczać otrzymany wynik.

Zatem w omawianym przykładzie za lipiec 2024 r. oskładkowaniu podlega dodatek specjalny w wysokości 335,50 zł:

400 zł : 31 dni lipca = 12,90 zł; 12,90 zł x 5 dni choroby = 64,50 zł

400 zł – 64,50 zł = 335,50 zł. ©℗

Tabela. Lista płac za lipiec 2024 r. ©℗