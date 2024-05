Pobyt w szpitalu to nigdy nic miłego. Niezależnie od tego, czy to badania, rutynowa kontrola, planowy zabieg czy nagła wizyta na SOR. Nie wszyscy wiedzą, że można ubiegać się o zasiłek chorobowy w trakcie pobytu w szpitalu. Można też wykupić dodatkowe ubezpieczenie, dzięki któremu możemy liczyć na późniejsze odszkodowanie.

Zasiłek chorobowy. Ile wynosi?

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i przebywamy na zwolnieniu lekarskim (L4), to zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Za pobyt w szpitalu przysługuje nam nieco mniej, bo 70 proc. podstawy wymiaru.



Są jednak od tej reguły wyjątki. Mowa o pracownikach, którzy ukończyli 50 lat. Tym osobom za pobyt w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym przysługuje zasiłek w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru.



Co się kryje za pojęciem "podstawa wymiaru"? Miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność pobytu w szpitalu.

Dodatkowe ubezpieczenie chorobowe

Można jednak zawrzeć dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, które przewiduje wypłatę konkretnych, większych sum w różnych okolicznościach. Mowa tutaj też o hospitalizacji, również tej długotrwałej. Można znaleźć różnorakie oferty takich ubezpieczeń, zarówno grupowych, jak i indywidualnych. Oferty różnią się od siebie, wysokość odszkodowania jest powiązana z comiesięczną składką. Im więcej płacimy co miesiąc, tym możemy liczyć na większe odszkodowanie.



Przed podpisaniem dokumentów warto dokładnie zapoznać się ze wszelkimi zapisami OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) i przeanalizować czy opłaca nam się zawarcie takiej umowy.

Zakres dodatkowego ubezpieczenia

Różni się w zależności od czasu hospitalizacji, jego powodu (wypadek, rehabilitacja, choroby). Niektóre firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie tylko od dłuższego pobytu w szpitalu (np. siedem dni i więcej).



Oto najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze takiego ubezpieczenia:



Pokrycie kosztów leczenia: Ubezpieczenie może pokrywać koszty leczenia szpitalnego, w tym zabiegi operacyjne, leki, badania diagnostyczne oraz opiekę medyczną w szpitalu.



Dzienne świadczenie szpitalne: Niektóre polisy oferują dzienną wypłatę za każdy dzień spędzony w szpitalu. Jest to kwota pieniężna, którą ubezpieczony otrzymuje niezależnie od innych kosztów leczenia, co może pomóc pokryć stracone dochody lub inne nieprzewidziane wydatki.



Pokrycie kosztów rehabilitacji: Dobrze jest sprawdzić, czy polisa obejmuje również koszty rehabilitacji po wyjściu ze szpitala, co może być szczególnie ważne po poważniejszych zabiegach czy wypadkach.



Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): Niektóre polisy zawierają dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które może pokrywać długotrwałe skutki wypadków.



Opcje dodatkowe: Ubezpieczenie może również oferować różne opcje dodatkowe, takie jak pokrycie kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych, dostęp do lepszych standardów opieki, czy pokrycie kosztów transportu medycznego.



Ubezpieczenie śmierci: Czasami w ramach polisy może być zawarte ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej wypadkiem lub chorobą.



Ograniczenia i wyłączenia: Ważne jest, aby sprawdzić, jakie są ograniczenia i wyłączenia w ubezpieczeniu. Niektóre polisy mogą nie pokrywać leczenia chorób przewlekłych lub istniejących wcześniej, czy pewnych rodzajów interwencji medycznych.