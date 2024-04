Jeśli uważasz, że twoja emerytura jest za niska, możesz odwołać się do ZUS. Jak wygląda procedura odwoławcza krok po kroku? Dowiesz się z artykułu.

Za niska emerytura. Jak się odwołać od decyzji ZUS?

Od decyzji ZUS dotyczącej wysokości emerytury można odwołać się do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Czas, który na to mamy, to miesiąc od dnia, w którym ZUS doręczy nam decyzję.

Odwołanie w ZUS

Następnie należy złożyć odwołanie (na piśmie lub ustnie) w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Pracownik ZUS spisze wówczas protokół. W odwołaniu trzeba zamieścić:

numer decyzji

uzasadnienie, dlaczego się z nią nie zgadzamy

własnoręczny podpis

Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne. Odwołanie od decyzji ZUS może złożyć również nasz przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Możemy też wysłać je do ZUS pocztą.

Co dalej stanie się z naszym odwołaniem?

Jeśli ZUS uzna odwołanie za zasadne, zmieni albo uchyli decyzję w naszej sprawie . ZUS ma na to 30 dni od otrzymania naszego odwołania.

. ZUS ma na to 30 dni od otrzymania naszego odwołania. Jeśli ZUS uzna, że nasze odwołanie nie jest zasadne, przekaże naszą sprawę do sądu w terminie 30 dni od otrzymania naszego odwołania.

w terminie 30 dni od otrzymania naszego odwołania. Następnie sąd powiadomi obie strony (ZUS i nas) o terminach rozpraw , wydanych postanowieniach i innych czynnościach, które podejmie na skutek naszego odwołania.

, wydanych postanowieniach i innych czynnościach, które podejmie na skutek naszego odwołania. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok w naszej sprawie , w którym np. zmieni decyzję, od której się odwołaliśmy, albo oddali odwołanie.

, w którym np. zmieni decyzję, od której się odwołaliśmy, albo oddali odwołanie. Na wniosek nasz lub ZUS sąd może uzasadnić wyrok. Aby otrzymać uzasadnienie wyroku, należy złożyć wniosek. Mamy na to tydzień od daty jego wydania.

Nie zgadzamy się z wyrokiem sądu. Co teraz?

W przypadku gdy nie zgadzamy się z wyrokiem sądu wydanym w naszej sprawie, możemy złożyć apelację. Należy ją złożyć do sądu, który wydał wyrok. Rozpatrzy ją sąd II instancji. Od wydanego przez sąd II instancji, czyli sąd apelacyjny, prawomocnego wyroku lub postępowania w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie przysługuje nam jeszcze skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Źródło: www.zus.pl