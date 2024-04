Waloryzacja rent i emerytur w 2025 roku będzie oparta na wartości średniorocznej inflacji za cały 2024 rok oraz średniej krajowej. Co to oznacza dla emerytów? To, że raczej nie mają co liczyć na dwucyfrową waloryzację świadczeń. Ile może wynieść przyszłoroczna podwyżka emerytur? Zobacz nasze prognozy i wyliczenia.