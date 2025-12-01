Praca w Niemczech znów kusi atrakcyjnymi zarobkami – w nowych ofertach z Hesji stawki zaczynają się od 18 euro za godzinę, czyli ok. 76 zł, a do tego dochodzi 25-procentowy dodatek za nadgodziny. Przy standardowych 40 godzinach tygodniowo daje to ponad 3000 zł tygodniowo i nawet 12 tys. zł miesięcznie. Nic dziwnego, że najnowsze ogłoszenia z Centralnej Bazy Ofert Pracy wzbudzają duże zainteresowanie polskich specjalistów, a informuje o tym Puls HR.

Praca w Niemczech, te trzy zawody najbardziej poszukiwane

Monter okien to pierwsze z poszukiwanych stanowisk. Pracodawca oferuje pełny etat – 40 godzin tygodniowo – oraz umowę o pracę na czas nieokreślony. Do obowiązków należą montaż okien i rolet, regulacja stolarki, wykonywanie napraw oraz przygotowanie profili pod montaż. Wymagane jest wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B i – co zaskakujące – znajomość języka polskiego, która widnieje jako kluczowy warunek zatrudnienia.

Drugą ofertą w kategorii praca w Niemczech jest zatrudnienie glazurnika. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadać za układanie płytek, przygotowanie zapraw, obróbkę materiałów oraz fugowanie. Stawki – podobnie jak w innych ogłoszeniach – zaczynają się od 18 euro za godzinę, a start pracy przewidziano na 14 grudnia 2025 r.. Wymagania obejmują prawo jazdy, wykształcenie zawodowe i znajomość języka polskiego.

Ostatnie ogłoszenie dotyczy tynkarza, który w Hesji może liczyć na równie wysokie wynagrodzenia. Zakres obowiązków to m.in. przygotowywanie powierzchni, nakładanie tynków tradycyjnych i maszynowych oraz wykańczanie ścian i sufitów. Pensja przy ośmiogodzinnym dniu pracy sięga ponad 3000 zł tygodniowo, a umowa również przewiduje stabilne zatrudnienie na czas nieokreślony.

Praca w Niemczech z językiem polskim

Wszystkie trzy oferty pracy w Niemczech dotyczą miejscowości Fränkisch-Crumbach i mają jeden wspólny element: pracodawca poszukuje polskich fachowców, którzy potrafią komunikować się… po polsku. Dla wielu specjalistów może to być wyjątkowa okazja, by podjąć dobrze płatną pracę za granicą bez konieczności znajomości niemieckiego.