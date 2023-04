Ostatnia nowelizacja kodeksu pracy, która wejdzie w życie 26 czerwca 2023 r. (ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw), przyniesie także zmiany w przepisach zasiłkowych. Poza dostosowaniem ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) do zmian dotyczących wydłużonego urlopu rodzicielskiego wprowadzono także nową okoliczność, w której pracownik, choć będzie pozostawał w zatrudnieniu, nie będzie miał prawa do zasiłku chorobowego. Chodzi o urlop opiekuńczy, a więc nową instytucję prawa pracy o charakterze zbliżonym do urlopu bezpłatnego, lecz udzielanym na specjalne, określone w ustawie cele.